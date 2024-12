¿Cómo obtener la tarjeta de la Beca Rita Cetina? Así crea tu usuario y descarga el comprobante de registro

Se acerca enero de 2025 y, con ello, el inicio de la entrega de las tarjetas de los estudiantes de secundaria registrados en la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, proceso que concluyó el pasado 18 de diciembre.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta contar con el comprobante de registro del beneficiario para continuar con el proceso y aquí en Unotv.com te decimos cómo obtenerlo.

Para poder descargar el comprobante como padre o tutor del alumno de secundaria es importante realizar los siguientes pasos:

Una vez hecho lo anterior, se iniciará sesión con el correo electrónico proporcionado y la contraseña generada anteriormente.

Ya en la cuenta del padre o tutor, se podrá descargar el documento de comprobante de registro de la Beca Rita Cetina del alumno(s) de secundaria en formato PDF, el cual se deberá imprimir para el día de recepción de la tarjeta.

Para poder recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina, los interesados debieron haber hecho el registro que concluyó en pasado 18 de diciembre.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que desde el 19 de diciembre, y en lo restante del año, los encargados del programa Beca Rita Cetina estarán en labores de organizar las tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios.

Plásticos que entregarán a partir del 20 de enero de 2025 y de esta forma que se distribuyan los recursos a los estudiantes de secundaria.

Sin embargo, para quienes no alcanzaron a registrarse, Mario Delgado reveló que también a partir del 20 de enero, durante las asambleas para entregar las tarjetas, se harán las inscripciones correspondientes.

“Si a alguien se le pasa el registro, a la hora de ir a la asamblea en la secundaria, al entregar las tarjetas, a partir del 20 de enero, pues ahí lo vamos a registrar. De todos modos, se cierra este 18 porque los servidores de la educación ya no pueden andar en asambleas porque tienen que organizar las tarjetas para las entregas, pero no se preocupen, si no lograron inscribirse, a la hora de ir a la secundaria, ahí los vamos a inscribir y ahí les vamos a dar su beca”.