Convocatoria PECDA 2026 en Quintana Roo: requisitos para recibir apoyo de hasta 80 mil pesos

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El PECDA es un apoyo para artistas. Foto: Cuartocuro

El Gobierno de México abrió la convocatoria 2026 del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en Quintana Roo, un apoyo económico dirigido a creadores y colectivas del estado.

¿Qué es el PECDA?

El PECDA busca incentivar la creatividad y el talento de los creadores mexicanos en distintos estados del país, mediante un apoyo económico. La convocatoria se divide en distintas categorías, dependiendo de la edad y trayectoria de los creadores: nuevas generaciones creativas, creación joven, creación con trayectoria y apoyo a colectivas artísticas.

Las siguientes disciplinas son aceptadas para participar en la convocatoria:

Artes Visuales

Danza

Literatura

Medios audiovisuales y alternativos

Música

Teatro

¿De cuánto es el apoyo del PECDA?

El apoyo económico del PECDA varía dependiendo de la categoría y se entrega en una sola exhibición

Nuevas generaciones creativas: 30 mil pesos.

Creación joven: 50 mil pesos.

Creación con trayectoria: 80 mil pesos .

Apoyo a colectivas artísticas: 60 mil pesos.

Requisitos generales para obtener el apoyo del PECDA

Formato Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) o formulario en línea

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio o Constancia de residencia

Expediente que da sustento a la solicitud

Requisitos específicos por categoría

Nuevas generaciones creativas

La forma de participación es individual y el proyecto deberá estar orientado al desarrollo de habilidades.

Ser mayor de 12 y menor de 18 años a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Contar con la aprobación por escrito de madre, padre o tutor.

Comprobar haber realizado trabajos de creación o interpretación en la disciplina artística que se postule de carácter amateur o profesional.

Creación joven

La forma de participación es individual.

Tener entre 18 y 34 años cumplidos a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

Comprobar haber realizado trabajos de creación o interpretación en la disciplina artística que se postule por un mínimo de tres años.

Creación con trayectoria

La forma de participación es individual.

Tener de 35 años en adelante a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

Comprobar haber realizado trabajos de creación o interpretación en la disciplina artística que se postule, por un mínimo de cinco años.

Apoyo a colectivas artísticas

La categoría está dirigida a mujeres creadoras. La forma de participación es grupal y deberá estar conformada por al menos dos mujeres creadoras.

Podrán ser integrantes de la colectiva, creadoras que tengan un mínimo de 12 años cumplidos a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Las creadoras menores de edad deberán contar con la aprobación por escrito de madre, padre o tutor.

La colectiva artística deberá contar con una titular del proyecto quien las representará ante el PECDA.

La persona titular del proyecto deberá ser mayor de edad y residir en el estado de Quintana Roo.

¿Cómo registrarse en la convocatoria 2026 del PECDA en Quintana Roo?

Del 27 de mayo al 26 de junio de 2026, los creadores de Quintana Roo pueden participar en la convocatoria del PECDA para obtener un apoyo económico de hasta 80 mil pesos. Estos son los pasos a seguir.

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Subir a Foncaenlinea los documentos y anexos requerido

Finalizar la carga de archivos, activando la opción correspondiente.

Consultar el aviso de registro en la convocatoria, disponible en la cuenta del usuario en Foncaenlinea, en la pestaña “Avisos”.

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