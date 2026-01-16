Anuncian IA para rastrear rostros y vehículos en Edomex por Mundial 2026, con proyecto en modo incógnito

GENERANDO AUDIO...

Esto se sabe de la IA en el Edomex para el Mundial | Foto: Cuartoscuro-Getty Images

El Gobierno del Estado de México informó que implementará tecnología de reconocimiento facial y vehicular con inteligencia artificial (IA) rumbo al Mundial 2026, aunque sin precisar operación, inversión ni alcances del proyecto.

A través de la conferencia matutina de este 16 de enero, Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad del Edomex, explicó brevemente cómo se aplicará la tecnología para proteger a los visitantes del estado durante el próximo Mundial 2026; sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles al respecto.

¡Usarán lectores de rostros y placas con IA en el Edomex!

Como parte de la preparación del Estado de México para la próxima Copa del Mundo, Cristóbal Castañeda anunció que se realizó una inversión importante en materia de IA; sin embargo, no ofreció la cantidad exacta.

“El Estado de México se está preparando para recibir a los visitantes que vienen a la justa deportiva del Mundial de este año. Dentro de esta preparación, se está haciendo una inversión bastante importante en materia de inteligencia artificial con lectores de rostros como de placas y características fisionómicas de vehículos”. Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México

Hasta el momento, no se ha informado si esta tecnología se implementará en los estados que albergarán partidos del Mundial, es decir, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Así explicaron la nueva tecnología del Estado de México

Las medidas tecnológicas anunciadas por el Gobierno del Estado de México cubrirán los accesos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Aeropuerto Internacional de Toluca a la Ciudad de México, así como los lugares en los que se espera una gran cantidad de visitantes, como:

Valle de Bravo

Pirámides de Teotihuacán

Ixtapan de la Sal

Cabe destacar que la inteligencia artificial especializada presente en WhatsApp, denominada Nexus Test, procesa consultas en tiempo real, identifica personas y vehículos, además de cruzar información de múltiples fuentes.

“Es un esquema donde puedan tomar las fotos en un celular y, automáticamente, realiza la búsqueda en todas las bases de datos por reconocimiento facial y nos arroja los resultados de las personas”, señaló Castañeda.

Si una persona identificada cuenta con un mandamiento judicial, inmediatamente se levantará un alertamiento para proceder. Además, se genera la trazabilidad para llevar a cabo la puesta a disposición frente a las autoridades

Además, el funcionario explicó que, gracias a esta tecnología, se podrá saber si la persona tendrá una orden de protección, un mandamiento de búsqueda o de desaparición.

Finalmente, precisó: “En el tema de los vehículos, no solamente es la lectura de placas, sino las características como el modelo o color del vehículo. Realiza un análisis de los datos y arroja los datos del propietario, así como los últimos cruces que tuvo con las cámaras“.

Cristóbal Castañeda explicó que esta herramienta comenzará a implementarse en el próximo mes de abril.

Proyecto en modo incógnito: no hay mayores detalles al respecto

Las autoridades mexiquenses ofrecieron una explicación breve de esta nueva herramienta de seguridad apoyada con inteligencia artificial, por lo que no aclararon por qué eligieron las zonas en donde se aplicará el reconocimiento.

Tampoco se explicó de manera detallada qué sucederá una vez que se suba una fotografía y una placa, incluyendo cuáles serán las autoridades estatales que intervendrán tras una identificación en el Estado de México o si habrá contacto con autoridades de otros estados o países, en caso de ser necesario.

Al momento, tampoco se conoce cuál es el número de WhatsApp al que los ciudadanos podrán enviar las fotos, tampoco se detalló cómo será la interacción de los usuarios con la inteligencia artificial de Nexus.

Asimismo, Cristóbal Castañeda no explicó los límites y posibles sanciones en caso de un abuso en el uso de la IA, pues se mostró en la conferencia matutina que, tras enviar la imagen, se despliegan los datos del involucrado.

En este sentido, no se ha detallado cómo se protegerán los datos de los ciudadanos o si sólo se brindarán los datos de aquellas personas con mandamiento judicial.

Las autoridades mexiquenses tampoco aclararon si esta herramienta con inteligencia artificial permanecerá en el Estado de México después de la Copa del Mundo 2026 o si sólo se aplicará por el evento deportivo.

Hasta el momento, no se ha anunciado una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles de la tecnología con inteligencia artificial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.