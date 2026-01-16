Molotov prende motores rumbo al torneo Mundial 2026 con “Viva México”

GENERANDO AUDIO...

El tema cuenta con la colaboración de Mc Davo y Emjay. Foto: Warner Music México

Molotov se suma a la fiebre del Mundial 2026 con su nueva canción “Viva México”, sencillo cuyo objetivo es que se convierta en el “himno no oficial” del evento deportivo más esperado del planeta.

Esta es la segunda vez en su carrera en la que la banda originaria de la Ciudad de México (CDMX) lanza un tema relacionado a la justa mundialista y, en esta ocasión, contarán con la colaboración del rapero norteño Mc Davo y la artista tapatía Emjay.

¿Qué se sabe de “Viva México”, la nueva canción de Molotov?

Esta nueva bomba musical es una fusión explosiva donde conviven el rock contestatario, el rap norteño y el pop futurista que representa a los estados mexicanos, CDMX, Nuevo León y Jalisco, que albergarán partidos durante el Mundial 2026.

Con su letra, “Viva México” celebra la identidad mexicana, además de que posee un coro que invita a corearse en estadios, así como un sonido que atraviesa generaciones.

Molotov vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las bandas más relevantes y queridas de Latinoamérica, ahora acompañada del estilo y sonido del urbano mexicano.

Desde este jueves 15 de enero, “Viva México” ya está lista para sonar, gritarse y sentirse en cada rincón donde haya un mexicano siguiendo la copa más importante del mundo.

Cabe mencionar que la producción estuvo a cargo de Alejandro Abaroa, reconocido por su trabajo en proyectos que van desde Jesse & Joy hasta éxitos infantiles legendarios como “Sapito”, además de soundtracks entrañables de series como “Alebrijes y Rebujos”, “El Diario de Daniela” y “Amigos por Siempre”.

Con la combinación de Emjay, Mc Davo y Molotov, “Viva México” exalta el orgullo nacional y captura la esencia cultural del país con fuerza, humor y una energía vibrante, justo para cantarse en el Mundial 2026.

