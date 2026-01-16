Confirmado: no habrá suspensión de clases en Nuevo León por el Mundial

GENERANDO AUDIO...

No se suspenden clases por el Mundial. Foto: Cuartoscuro

Juan Paura García, secretario de Educación de Nuevo León, declaró que la dependencia a su cargo no tiene contemplado suspender clases por el Mundial 2026, del cual la ciudad de Monterrey es una de las sedes.



Ante pregunta de la prensa sobre si se suspenderán las clases en Nuevo León para que los alumnos de educación básica disfruten del Mundial, Juan Paura García dejó en claro que la Secretaría de Educación no tiene contemplado modificar el calendario escolar.

El funcionario declaró que en el Periódico Oficial del estado quedó establecido el calendario oficial y tienen el compromiso de cumplir con todos los días marcados.

“Nosotros tenemos establecido un calendario señalado y aprobado en el Periódico Oficial, que comprende 185 días (…)Vamos a ser muy asertivos en el cumplimiento de esto”.

Samuel García busca que declaren días de asueto en Nuevo León por el Mundial

A finales del pasado mes de noviembre, el gobernador Samuel García estuvo presente en la Mañanera del Pueblo para hablar de los proyectos en Nuevo León de cara a la próxima Copa del Mundo.

El mandatario aprovechó su intervención y pidió el apoyo del Congreso de Nuevo León para que el miércoles 24 de junio sea declarado como día inhábil.

De los tres partidos de la fase de grupos que se jugarán en Monterrey, sólo uno de ellos, el de Sudáfrica vs Corea del Sur, se jugará entre semana.

También hay conversaciones con el sector privado para que los empleados disfruten del partido, ya sea que les den el día de asueto, se les permita trabajar de manera remota o sólo mediodía. Hasta el día de hoy, ni el Congreso local ni la iniciativa privada han aprobado el día de asueto.

