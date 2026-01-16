Alumbrada y renovada: Glorieta Minerva estrena imagen por el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Renovaron la Glorieta Minerva en Guadalajara, Jalisco. Foto: @GuadalajaraGob

Jalisco es uno de los estados designados como sede del Mundial de Futbol 2026, por lo que se realizan diversas obras en la entidad. Una de ellas fue la remodelación de la emblemática Glorieta Minerva.

¿Cómo quedó la Glorieta Minerva?

Con una inversión de 70 millones de pesos, la Glorieta Minerva, ubicada en la ciudad de Guadalajara, fue transformada en un espacio peatonal. La obra incluyó la habilitación de cruces peatonales, banquetas y una mejora integral en la iluminación, además de:

Cruces peatonales

Banquetas

Áreas verdes

Andador peatonal

Iluminación

Renovación de la fuente

“En coordinación con el Gobierno de Jalisco se realizaron los trabajos en la Minerva, guardiana de Guadalajara, para que sea un espacio público más accesible y disfrutable, pensado para caminarlo y vivirlo en comunidad. Con la rehabilitación de los símbolos que nos unen como ciudad, seguimos construyendo la ciudad que te cuida”, informó el Gobierno de Guadalajara.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, invitó a la ciudadanía a visitar la renovada glorieta.

“La Glorieta Minerva, uno de los emblemas más importantes de la capital, se renovó al estilo Jalisco para convertirse en un punto de encuentro y comunidad. ¿Ya la visitaron?”, expresó.

Datos de la Minerva

La Glorieta Minerva es una rotonda ubicada en la intersección de varias avenidas importantes de Guadalajara. En su centro se encuentra la escultura de la diosa romana Minerva, símbolo de la sabiduría, la defensa justa y la fortaleza.

Fue inaugurada en 1956 como parte de un proyecto urbano para modernizar la ciudad. La figura fue diseñada por el escultor Joaquín Arias Méndez y representa una combinación de fuerza y tradición clásica.

Con el paso del tiempo, la Minerva se consolidó como un símbolo cultural y un punto de identidad tapatía, además de ser un sitio recurrente para celebraciones deportivas, eventos públicos y manifestaciones cívicas.

