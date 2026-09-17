Canadá y Alemania quieren una IA “segura y ética”: anuncian alianza

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La alianza contempla 300 millones de dólares canadienses. Foto: AFP

Canadá y Alemania anunciaron que colaborarán en el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) “al servicio de la población”, este miércoles.

Esto ante la creciente preocupación por los riesgos que los modelos más avanzados suponen para la humanidad.

“Ningún país puede hacerlo solo. Por eso Canadá y Alemania ponen en marcha una alianza” con el fin de “crear una IA ética, acorde con nuestros valores“, declaró Evan Solomon, ministro canadiense de Inteligencia Artificial, durante la conferencia ALL IN, dedicada a la IA, celebrada en Montreal.

Canadá y Alemania pretenden “transformar la investigación en productos fiables” de IA en su “compromiso con la democracia y los valores”, dijo el ministro alemán de Digitalización, Karsten Wildberger.

Estamos en un “momento crucial” en el desarrollo de la IA, y Berlín y Ottawa desean apoyar una tecnología “al servicio de la población”, prosiguió Solomon.

Canadá y Alemania buscan una IA segura y ética

El debate sobre los riesgos de la IA ha cobrado fuerza desde principios de verano tras una serie de incidentes y declaraciones apocalípticas de varios profesionales del sector.

En el marco de su colaboración, ambos países se han comprometido, entre otras cosas, a financiar la organización canadiense sin ánimo de lucro LoiZéro, fundada por el profesor Yoshua Bengio, considerado uno de los padres de la IA, con 300 millones de dólares canadienses (215 millones de dólares estadounidenses).

Esta financiación debe “impulsar la próxima fase de investigación” de la organización sobre sistemas de IA seguros y éticos.

Bengio dijo poco antes a la AFP que la humanidad está perdiendo el control de esta tecnología y pidió que se apliquen “medidas de protección” globales.

Canadá estrecha vínculos con Europa

Esta alianza entre Berlín y Ottawa es un ejemplo más del acercamiento entre Canadá y los países europeos.

Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso el miércoles, durante una visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, al Parlamento Europeo, que Canadá se convirtiera en el primer país “miembro asociado” de la UE.

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