Captan a ballena jorobada en duelo por su cría muerta

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La madre nada cerca de su cía. Crédito de la imagen: Andy Mulville

Una ballena jorobada fue documentada aparentemente en duelo por una cría nacida muerta frente a la costa de Australia, según una investigación científica que ofrece una visión poco habitual de la complejidad de las emociones de estos mamíferos.

Las imágenes, grabadas frente a la costa de la Gold Coast de Australia el año pasado, muestran a una hembra de ballena jorobada nadando cerca de la cría muerta que yace inmóvil en el fondo del mar.

Acompañada por otra ballena, la hembra mantiene contacto visual con el animal y lo toca con la cabeza y la aleta.

“Al principio pensé que eran simplemente dos ballenas descansando, pero su comportamiento era inusual”, comentó Andrew Mulville, de Sea World Foundation, quien presenció el momento desgarrador.

“Definitivamente no era lo que esperaba encontrar ese día en el mar”.

La imagen muestra a la madre nadando cerca de su cría.

Los investigadores precisaron que la ballena permaneció junto al animal muerto durante “varias horas y posiblemente incluso días”.

“Es realmente triste”, indicó a la AFP Olaf Meynecke, del Programa de Investigación sobre Ballenas y Clima de la Universidad Griffith.

“Es desgarrador ver a esta hembra manteniendo contacto continuo con la cría muerta”.

Los investigadores señalaron que en ese momento se observaron otras crías de ballena muertas en la zona.

La ballena no intentó llevar a la cría a la superficie, lo que sugiere que “podría haberse dado cuenta de que estaba muerta poco después de dar a luz”, señalaron.

Los investigadores dijeron que las acciones “podrían representar una forma de comportamiento relacionado con el duelo en las ballenas jorobadas”.

Meynecke subrayó que su investigación evidencia el “fuerte vínculo” entre madre y cría, y las etapas emocionales que atraviesan los mamíferos socialmente complejos tras la muerte de sus crías o compañeros.

Las ballenas están lejos de ser los primeros mamíferos no humanos en los que se observan complejos rituales de duelo, señaló.

“Esto se observa en elefantes y simios, en casos también extremadamente desgarradores”, detalló Meynecke.

“Pero en tierra lo presenciamos con mayor frecuencia, mientras que en el mar es realmente raro documentar algo así”.