¿No puedes consultar tu CURP o entrar a algunos portales? Autoridades dicen hasta cuándo estarán fuera de servicio

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Captura de pantalla que muestra la suspensión del servicio.

La consulta de la CURP y algunos trámites digitales permanecerán temporalmente fuera de servicio debido a un mantenimiento en los sistemas del Registro Nacional de Población (Renapo), informó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La dependencia explicó que los trabajos afectan a los sistemas utilizados para consultar la Clave Única de Registro de Población, por lo que otros portales que requieren este dato para permitir el acceso o completar algún trámite también pueden presentar indisponibilidad.

¿Hasta cuándo no estará disponible la consulta de la CURP?

El mantenimiento comenzó a las 20:00 horas del 15 de septiembre y concluirá a las 05:00 horas del 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la ATDT.

Durante ese periodo, los usuarios podrían encontrar fuera de servicio la plataforma para consultar la CURP, así como otros sitios que utilizan esta clave como requisito de identificación.

La autoridad atribuyó la suspensión de los servicios al mantenimiento de los sistemas del Renapo y no informó sobre una falla o incidente en las plataformas.

¿Qué otros portales podrían estar fuera de servicio?

La ATDT indicó que la afectación se extenderá a los portales que requieren la CURP para acceder o realizar trámites, aunque en su comunicado no presentó una lista específica de las plataformas involucradas.

Por ello, una persona que intente realizar un procedimiento digital durante el periodo de mantenimiento podría encontrarse con que el servicio no está disponible si el sistema necesita validar su CURP.

De acuerdo con el horario anunciado, el mantenimiento terminará a las 05:00 horas del jueves 17 de septiembre, por lo que a partir de ese momento está prevista la conclusión de la ventana de indisponibilidad señalada por la autoridad.