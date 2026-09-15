MIT alerta cómo la inteligencia artificial afecta el aprendizaje en los estudiantes

GENERANDO AUDIO...

Imagen creada con IA.

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) advirtió sobre los riesgos de depender demasiado de la inteligencia artificial para estudiar y explicó que los chatbots pueden reducir el esfuerzo mental necesario para desarrollar ciertas características cognitivas.

“Existen indicios tempranos de que la dependencia excesiva de los chatbots puede tener una serie de consecuencias negativas importantes: disminución del pensamiento crítico, debilitamiento de la memoria, pérdida de confianza y menoscabo del dominio de la materia”, advirtió el informe publicado este septiembre sobre el uso de la IA en la enseñanza y el aprendizaje.

Aunque el documento reconoció las oportunidades de estas herramientas, también pidió evitar que sustituyan el proceso de pensar, equivocarse y resolver problemas.

MIT advierte sobre una “rendición cognitiva” por el uso de IA

Según el MIT, uno de los principales riesgos aparece cuando los estudiantes recurren a un chatbot para obtener directamente una respuesta y dejan de realizar el esfuerzo necesario para comprender cómo se resuelve un problema.

Además, esta universidad estadounidense señaló que obtener una respuesta correcta no significa necesariamente que exista aprendizaje, ya que la herramienta puede resolver la tarea, pero el estudiante puede perder parte del proceso que le permitiría desarrollar habilidades propias.

“Obtener la respuesta correcta de un chatbot puede crear la ilusión de aprendizaje, pero también puede desencadenar una ‘rendición cognitiva’, donde los estudiantes recurren a la IA ante el primer indicio de dificultad”, se lee en el documento.

Para el MIT, el problema no está en utilizar inteligencia artificial, sino en automatizar tareas que deberían servir para aprender.

“Un peligro fundamental es que la IA permita a los estudiantes eludir el aprendizaje”, señaló el informe.

Por ello, el Instituto propuso utilizar la inteligencia artificial para ampliar las capacidades de los estudiantes y no para reemplazar actividades como analizar, crear, resolver problemas o trabajar con otros.

APA también alerta por los riesgos de depender de ChatGPT para aprender

Las advertencias del MIT coinciden con investigaciones retomadas por la Asociación Americana de Psicología (APA) sobre el impacto de la inteligencia artificial en estudiantes.

La APA tomó como referencia un estudio realizado con cerca de mil alumnos de matemáticas de secundaria en Turquía. Mientras tuvieron acceso a ChatGPT, sus calificaciones mejoraron 48%.

Sin embargo, cuando dejaron de utilizar la herramienta, su rendimiento fue 17% menor que el de los estudiantes que nunca habían tenido acceso al chatbot.

Para los especialistas, estos resultados muestran que obtener mejores calificaciones con ayuda de IA no siempre significa haber desarrollado conocimientos que puedan utilizarse después de manera independiente.

“Si tu objetivo es aprender, entonces la eficiencia y la facilidad deberían pasar a un segundo plano”, explicó Brooke Macnamara, profesora de ciencias psicológicas de la Universidad de Purdue, citada por la APA.

La asociación también retomó el concepto de descarga cognitiva, que ocurre cuando una persona delega en una herramienta externa parte del esfuerzo mental requerido para completar una actividad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.