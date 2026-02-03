ChatGPT se cayó este martes 3 de febrero: usuarios reportaron fallas al usar la IA de OpenAI

GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a ChatGPT este martes 3 de febrero? | Foto: AFP

ChatGPT, inteligencia artificial (IA) de OpenAI, sufrió una caída este martes en su versión gratuita. Casi 900 internautas expresaron su molestia en la plataforma Downdetector, mientras que los usuarios de X (antes Twitter) confirmaron que la plataforma presentó fallas este martes 3 de febrero.

Un reportero de Unotv.com pudo comprobar que la versión gratuita del chatbot contestaba con el mensaje “Hmm…algo parece haber salido mal”, mientras que en la versión 5.2 de ChatGPT, el servicio estaba funcionando con normalidad.

ChatGPT presenta fallas este martes 3 de enero

A las 14:48 horas, 881 usuarios de Downdetector reportaron fallas en el servicio de Open AI; de manera específica, el 92% de los usuarios atribuyó el problema a la plataforma de ChatGPT.

Derivado de los reportes en la página de Ookla, el reportero de este medio se dirigió a la versión gratuita del chatbot y escribió: “Hola”. De manera inmediata, se mostró un mensaje atribuyendo un error.

“(Hmm…something seems to have gone wrong) Hmm…algo parece haber salido mal” ChatGPT

Unos segundos más tarde, el mismo periodista entró a la versión premium de ChatGPT e hizo la misma consulta; sin embargo, contestó con un saludo en cuestión de segundos.

“¡Hola! ¿Qué tal va tu día? ¿En qué te ayudo hoy?“, respondió.

Para las 15:32 horas, el servicio gratuito de ChatGPT comenzó a responder solicitudes, según comprobó el equipo de UnoTV.

¿Qué le pasó a ChatGPT?

A través del portal de “Estado de OpenAI“, la propia plataforma de Sam Altman reconoció la presencia de tasas de error elevadas para los usuarios de ChatGPT y Platform.

“Hemos identificado el tema, aplicado las mitigaciones necesarias y estamos monitoreando la recuperación”, señaló la herramienta de inteligencia artificial (IA).

Los trabajos de afinación también presentaron errores elevados; sin embargo, OpenAI aseguró estar trabajando en la implementación de una mitigación.

Cabe destacar que múltiples usuarios ya reportaron que se solucionaron los problemas en ChatGPT, pues a las 15:23 horas ya solo había 25 informes.

Hasta el momento, OpenAI no anunció una solución definitiva a los errores que se presentaron en el chatbot. Cabe destacar que no precisó que se tratara de un error exclusivo de la versión gratuita.

Usuarios de X no entendían qué pasaba con ChatGPT

A través de X (antes Twitter), usuarios de todo el mundo cuestionaron si ChatGPT estaba caído o si se trataban de fallas particulares producto de la conexión a internet u otro problema individual.

Hasta el momento, no se han atribuido las razones que ocasionaron la caída de ChatGPT; sin embargo, la empresa no ha reconocido una caída global todavía.

