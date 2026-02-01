Fenómenos astronómicos que ocurrirán en febrero: desde un eclipse hasta conjunciones planetarias

GENERANDO AUDIO...

El cielo tendrá fenómenos astronómicos visibles en el cielo. Foto:Getty|ilustrativa

Febrero estará marcado por una intensa actividad en el cielo, con fenómenos que van desde conjunciones planetarias hasta un eclipse solar anular.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), el segundo mes del año ofrecerá múltiples eventos astronómicos que podrán ser observados en distintas regiones del mundo.

Luna llena abre el calendario astronómico de febrero

El mes inicia el 1 de febrero con una Luna llena, ubicada a una distancia geocéntrica de 371 mil 362 kilómetros, marcando el primer fenómeno astronómico relevante del mes.

El 4 de febrero, Urano finalizará su movimiento retrógrado. El planeta detendrá su desplazamiento aparente hacia el oeste para retomar su movimiento habitual hacia el este, siendo observable durante la primera parte de la noche.

El Cúmulo del Pesebre, protagonista de la mitad del mes

El 13 de febrero, el cúmulo abierto M44, también conocido como Cúmulo del Pesebre o Presepe, en la constelación de Cáncer, estará bien posicionado para su observación durante la mayor parte de la noche, hacia el este de la esfera celeste.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk 2, este cúmulo estelar se encuentra a 577.4 años luz de la Tierra, tiene una masa estimada de 500 a 600 masas solares, una edad de entre 600 y 700 millones de años y alberga más de mil estrellas. Forma parte del Catálogo Messier como M44, siendo el tercer objeto más brillante de este listado, solo detrás de las Pléyades y la Galaxia de Andrómeda.

Conjunción de Saturno y Neptuno

El 16 de febrero ocurrirá una conjunción de Saturno y Neptuno, con Saturno ubicado a 54 minutos de arco al sur de Neptuno, en dirección de la constelación de Piscis.

Eclipse solar anular con “anillo de fuego”

Uno de los eventos más destacados del mes será el eclipse solar anular del martes 17 de febrero, que se desarrollará entre las 03:57 y 08:27 horas, tiempo del centro de México. Durante este fenómeno, la Luna pasará frente al Sol, generando el llamado “anillo de fuego”.

El Inaoe precisó que el eclipse no será visible en la República Mexicana. Podrá observarse de manera parcial desde el extremo sur de Argentina y Chile, así como en gran parte del sur del continente africano, mientras que la Antártida será el punto donde se apreciará con mayor claridad.

Galaxias y conjunción lunar

El 18 de febrero, la galaxia Bode o M81, ubicada en la constelación de la Osa Mayor, estará bien posicionada para su observación durante gran parte de la noche. Ese mismo día se registrará una conjunción de la Luna y Mercurio, con la Luna situada a 8 minutos de arco al sur de Mercurio, en dirección de Acuario.

El 19 de febrero, Mercurio alcanzará su punto más alto en el cielo durante su aparición vespertina, hacia la constelación de Piscis.

Más encuentros celestes rumbo al cierre del mes

El 20 de febrero de 2026 se presentará una conjunción de la Luna y Saturno, con la Luna a 4° 38’ minutos de arco al norte de Saturno, también en la constelación de Piscis.

Para el 26 de febrero, se observará una conjunción de Venus y Mercurio, con Venus ubicado a 4° 41’ minutos de arco al sur de Mercurio, nuevamente en Piscis.

El 27 de febrero tendrá lugar la conjunción de la Luna y Júpiter, con la Luna a 3° 57’ minutos de arco al norte de Júpiter, en la constelación de Géminis.

Febrero cierra con un nuevo acercamiento lunar

El último evento astronómico del mes ocurrirá el 28 de febrero, cuando la Luna realizará un acercamiento al cúmulo abierto M44, pasando a solo 1° 27’ minutos de arco, en dirección de la constelación de Cáncer, cerrando un mes cargado de actividad en la bóveda celeste.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.