Cepillos de dientes electrónicos o manuales, Profeco da la respuesta

¿Cuál utilizas? Foto: Gerttyimagen

Cepillos eléctricos o manuales, es una duda que suele existir en los consumidores según el medio BBC; aunque ambos cumplen la función básica de limpiar los dientes, instituciones como la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) y especialistas internacionales advierten que no ofrecen los mismos resultados cuando se trata de eliminar placa bacteriana.

La diferencia no sólo está en la tecnología, sino en la forma en la que cada uno influye en el tiempo, la presión y la técnica del cepillado.

¿Cómo funciona un cepillo dental eléctrico y por qué destaca?

De acuerdo con la Profeco, el cepillo dental eléctrico destaca sobre el manual, pues está diseñado para facilitar la eliminación de residuos y placa bacteriana mediante movimientos automáticos, ya sean rotatorios, oscilantes o sónicos. Sus cerdas perpendiculares, impulsadas por un motor interno, permiten alcanzar zonas de difícil acceso, especialmente cerca de la encía. Además, muchos modelos cuentan con temporizador, control de presión y distintos modos de limpieza, lo que ayuda a mantener una técnica adecuada y constante.

Este tipo de cepillo puede contribuir a prevenir caries, gingivitis, sensibilidad dental y halitosis, siempre que se use correctamente y con regularidad

Por otra parte, Juan Carlos Llodra Calvo, secretario del Consejo General de Dentistas de España, explicó al medio BBC Mundo que ciertos cepillos eléctricos pueden reducir más la placa bacteriana que los manuales, lo cual es clave para prevenir caries y enfermedades de las encías. Otro punto relevante es que disminuyen el riesgo de abrasión dental, ya que muchos incorporan sensores que evitan aplicar demasiada presión sobre el esmalte.

Un cepillado manual incorrecto, especialmente si se ejerce fuerza excesiva, puede desgastar el diente con el tiempo.

Otro beneficio indirecto señalado por el experto es que quienes usan cepillos eléctricos suelen cepillarse entre un 20 y 40% más de tiempo. Esto puede deberse a que el proceso resulta menos cansado o más motivador.

Entonces, ¿es mejor usar cepillos eléctricos?

Si bien, los artículos eléctricos presentan una ventaja sobre los manuales, los especialistas aclaran que no todos los cepillos eléctricos son iguales y que también es posible mantener una buena higiene con uno manual. Aunado a ello, agregaron que depende del contexto, pues si un paciente acaba de tener una cirugía es mejor optar por el cepillo manual.

