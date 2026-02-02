Ensayo general de la NASA antes de lanzar Artemis II: hora, transmisión y en qué consiste

GENERANDO AUDIO...

La NASA llevará a cabo este 2 de febrero los críticos ensayos finales de su cohete lunar antes del lanzamiento de Artemis II, su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo. Las pruebas de este lunes determinarán la fecha de despegue definitiva de la expedición espacial.

A las 12:25 horas (tiempo del centro de México) el director de lanzamiento de la misión dio luz verde para empezar la carga de combustible en el cohete SLS en Cabo Cañaveral, Florida, según el sitio oficial de la NASA.

Posteriormente, se dio a conocer que, tras las operaciones de llenado rápido de hidrógeno líquido en la etapa central, los primeros intentos para corregir la fuga resultaron infructuosos, deteniendo la carga indefinidamente.

¿Cuándo y dónde será el ensayo de la NASA?

El simulacro de lanzamiento de Artemis II, por parte de la NASA, está previsto para las 20:00 horas (tiempo del Centro de México) de este lunes, según muestra el sitio oficial de la agencia espacial en YouTube.

Cabe destacar que el ensayo crítico de la misión también será transmitido por el canal oficial de la NASA en YouTube, pero puede retrasarse incluso hasta las 00:00 horas del martes 3 de febrero.

Si todo sale de acuerdo con los planes, la NASA podría enviar al equipo de cuatro astronautas del Artemis II a un sobrevuelo de la Luna el domingo 8 de febrero, como fecha más próxima.

Mientras tanto, los astronautas permanecen en cuarentena en Houston, Texas.

¿En qué consiste la prueba clave de Artemis II?

El ensayo de este lunes incluye el chequeo de fugas y otras verificaciones técnicas, lo que lo convierte en el de mayor complejidad antes de que se establezca la fecha del inicio de la misión Artemis II.

Además, servirá para comprobar la capacidad de cargar más de 700 mil galones de propelente criogénico en el cohete de 98 metros.

Cabe destacar que los equipos de la NASA también simularán un conteo regresivo y un retiro seguro del combustible.

Cabe destacar que los ensayos estaban programados para el fin de semana; sin embargo, la agencia especial pospuso sus planes debido a los pronósticos de temperaturas bajo cero en el sitio de lanzamiento.

¿Qué es Artemis II?

La NASA tiene previsto lanzar a tres astronautas estadounidenses y un canadiense desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA, valorado en miles de millones de dólares, tras un vuelo sin tripulación en 2022, y la primera en transportar astronautas, quienes orbitarán la Luna en un viaje de 10 días que los llevará al punto más lejano al que jamás haya llegado la humanidad en el espacio.

Está previsto que la misión se lance el 6 de febrero, aunque la confirmación de esta fecha dependerá del ensayo general de este lunes, que simulará la cuenta atrás del lanzamiento para detectar cualquier problema antes del vuelo.

Artemis II tiene tres ventanas de lanzamiento hasta abril, cuidadosamente programadas según la mecánica orbital para permitir una trayectoria compleja alrededor de la Luna y de regreso.

La agencia puede lanzar entre el 6 de febrero y el 11 de abril, entre el 3 y el 11 de marzo, o entre el 1 y el 6 de abril.

