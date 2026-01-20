Continúa alerta por poderosa tormenta geomagnética; la UNAM vigila su impacto en México

GENERANDO AUDIO...

Imagen de la tormenta geomagnética que afecta la Tierra este enero 2026.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos mantiene vigente una alerta por una tormenta geomagnética intensa, que ha impactado a la Tierra y podría extender sus efectos hasta la madrugada de este martes.

La NOAA advirtió que dicha tormenta, la más grande en 20 años, podría provocar interferencias temporales en las comunicaciones por satélite, señales de radio y la precisión del GPS, por lo que se mantiene el monitoreo ante posibles afectaciones tecnológicas a lo largo del día.

“Pueden producirse fluctuaciones en la red eléctrica”, dice la alerta.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), el fenómeno fue clasificado como nivel G4 (severo) en la escala de tormentas solares, una categoría poco frecuente que se presenta cuando la actividad del Sol provoca fuertes perturbaciones en el campo magnético terrestre.

México sigue de cerca la actividad solar

Por su parte, en México, el Servicio del Laboratorio Nacional de Clima Espacial de la UNAM informó que también sigue de cerca la actividad solar y su posible impacto sobre la Tierra, así como en los sistemas tecnológicos del país.

Cabe destacar que una alerta de este tipo no indica riesgo directo para la salud de la población

Seguirán las auroras boreales por la poderosa tormenta geomagnética

La tormenta ya dejó deslumbrantes auroras boreales en distintas regiones del mundo como Alemania o España durante la noche de este lunes, y se prevé que estas luces puedan volver a observarse en zonas inusuales, debido a la intensidad del evento.

Aurora boreal en Alemania, 19 de enero de 2026. Reuters

“El área de impacto se encuentra principalmente hacia el polo, a 55 grados de latitud geomagnética”, destacó la NOAA



Y adelantó que será posible observar auroras boreales en zonas tan bajas como Nueva York, Wisconsin y el estado de Washington.

¿Cuál es la diferencia entre una tormenta solar y una tormenta geomagnética?

Una tormenta solar se refiere a fenómenos que ocurren directamente en el Sol, como llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, en los que se libera gran cantidad de energía y partículas hacia el espacio. Estos eventos son la causa inicial de varios efectos en el sistema solar y pueden influir en el clima espacial que eventualmente afecta a la Tierra.

En cambio, una tormenta geomagnética es lo que ocurre cuando esa energía y partículas solares interactúan con el campo magnético terrestre, provocando perturbaciones en la magnetosfera, como auroras brillantes y posibles interferencias en sistemas tecnológicos.

En otras palabras, la tormenta solar es el fenómeno de origen en el Sol y la tormenta geomagnética es el efecto observado en la Tierra, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.