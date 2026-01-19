Advierten por reclutamiento laboral en la “dark web”: publican vacantes como “desarrollador de herramientas de ataque”

GENERANDO AUDIO...

La “dark web” recluta a jóvenes y menores de edad para diversas vacantes que están relacionadas por el cibercrimen u otras actividades delictivas, las cuales ofrecen atractivos pagos por comisión. Esto lo dio a conocer la compañía multinacional dedicada a la seguridad informática Kaspersky.

Los trabajos que se ofertan en ese mercado laboral clandestino atraen a talentos jóvenes y desempleados dispuestos a trabajar incluso en tareas que van en contra de la justicia, así lo reveló el informe “Inside the dark web job market: Their talent, our threat” de la firma de ciberseguridad.

El informe advierte también sobre el crecimiento acelerado de ofertas de empleo clandestinas y su impacto en la seguridad digital global.

Perfiles más buscados en la “dark web”

La mayoría de las ofertas están vinculadas directamente con actividades delictivas. Entre los puestos más demandados destacan:

Developers (Desarrolladores) – 45%

Penetration testers (Probadores de penetración) – 32%

Designers (Diseñadores) – 6%

Reverse engineers (Ingenieros inversos) – 4%

Analysts (Analistas) – 4%

Kaspersky mencionó que la “dark web” recluta a jóvenes de una media de 24 años, y ellos forman el núcleo principal de postulados en su mercado laboral clandestino.

El análisis reveló que las mujeres suelen postularse a puestos de soporte o asistencia técnica. Mientras que los hombres prefieren roles técnicos o de fraude financiero.

De acuerdo con el estudio, el volumen de currículums y vacantes publicadas en foros ocultos de internet se duplicó entre el primer trimestre de 2023, así como en el mismo periodo de 2024, y se mantuvo en niveles similares durante el primer trimestre de 2025.

La radiografía del mercado laboral clandestino reveló que la edad promedio de los candidatos es de 24 años, pero también hay casos que van desde los 12 hasta los 42 años. Kaspersky detectó una presencia preocupante de menores de edad que, en muchos casos, comenzaron a involucrarse en actividades ilegales desde la adolescencia y hoy buscan empleo formal dentro del ecosistema criminal.

Este auge está impulsado por despidos a nivel mundial y la llegada masiva de perfiles jóvenes en busca de oportunidades laborales rápidas, aunque ilegales.

En 2025, los candidatos superaron a las vacantes en una proporción de 55% frente a 45%, lo que demostró una alta competencia por estos “empleos” en la “dark web”. Aunque un 24% de los aspirantes aseguró buscar trabajos legales, el 69% no especifica un área de interés, lo que evidencia su disposición a aceptar cualquier tarea remunerada, incluso si está ligada al fraude, el robo de datos o el lavado de dinero.

¿Qué sueldos se ofrecen en la “dark web”?

Los salarios son otro de los grandes ganchos. Un ingeniero de reverso puede ganar más de 5 mil dólares al mes, un penetration tester alrededor de 4 mil y un desarrollador cerca de 2 mil dólares. Pero en los esquemas de fraude, los pagos son por comisión, donde los blanqueadores de dinero reciben en promedio 20% del botín y los ‘carders’ (para robar datos bancarios) hasta 30%, mientras que los ‘traffers’ (que generen tráfico hacia sitios de phishing) cerca del 50%.

De esta manera es como la “dark web” recluta a jóvenes que no tienen empleo y que buscan obtener ingresos. Alexandra Fedosimova, analista de Kaspersky, advirtió que este mercado “ya no es marginal; está absorbiendo a desempleados, menores y profesionales altamente cualificados”.

La experta dijo que entre las ventajas que encuentran estos candidatos en el mercado clandestino, es que pueden recibir una oferta en 48 horas y que no hay entrevista con Recursos Humanos. Sin embargo, al trabajar en la ‘dark web’ pueden acabar en prisión, afirmó

La compañía tecnológica advirtió que los jóvenes atraídos por estas “oportunidades” deben ser conscientes que los beneficios económicos a corto plazo conllevan consecuencias legales.

