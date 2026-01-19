Peligro en Roblox: así operan quienes usan videojuegos para enganchar a menores

GENERANDO AUDIO...

Expertos advierten sobre el uso de videojuegos en linea.

Las autoridades localizaron este domingo a Sabine y Mary, de 10 y 16 años, quienes desaparecieron tras ser contactadas por un adulto a través de Roblox, un videojuego en línea donde los usuarios interactúan en un mundo virtual mediante avatares. El caso reavivó las alertas sobre los riesgos de este tipo de plataformas.

Según un estudio de Kaspersky (2022), el principal anzuelo que usan los criminales para enganchar a niños y niñas es ocultar su identidad tras un avatar. Un método que explotan no solo en Roblox, también en otros juegos populares como Minecraft o Fortnite.

“Permite a los delincuentes hacerse pasar por jóvenes de 10 a 15 años para seducir a menores y ofrecerles encuentros cara a cara en el mundo real”. Kaspersky

Robux, el dinero virtual que usan los criminales para enganchar niños y niñas

Otra forma común de enganchar a los menores es ofreciendoles monedas internas del juego de forma gratuita. Por ejemplo, Fortnite ofrece V-bucks, mientras que Roblox ofrece Robux.

“Muchos jóvenes jugadores prefieren conseguir V-bucks y Robux gratis en lugar de pedírselo a sus padres. Este es el anzuelo que usan los ciberdelincuentes para atraparlos“, compartió la empresa de ciberseguridad.

Kaspesky informó que estas estafas no sólo tienen como objetivo contactar a los menores, también estafarlos con dinero o información personal.

Por ejemplo, una de ellas comienza cuando los ciberdelincuentes mandan una solicitud a los menores que los lleva hacia un sitio falso. A continuación, les piden que respondan a una encuesta en línea, ofreciendo, por ejemplo, un iPhone como premio.

Para ganar, las víctimas deben pagar una pequeña comisión. Sin embargo, después de pagar, el usuario no recibe más información y se queda sin el premio ni el dinero.

Un reportaje de The Wall Street Journal, en 2022, reveló que las monedas internas de este tipo de juegos se han vuelto tan populares en los mundos virtuales infantiles que algunos niños piden a sus padres que recarguen sus cuentas de Roblox en lugar de pedirles dinero en efectivo.

Chats privados y acoso sexual

Una vez que se genera confianza en el juego, los depredadores suelen dirigir la conversación a mensajes privados o fuera de la plataforma.

“Consiste en que los depredadores se inmiscuyan en la vida del niño explotando sus vulnerabilidades. El depredador crea una falsa sensación de confianza al satisfacer una necesidad en su vida y aislarlo“, advirtió Kaspesky

Durante este proceso, que regularmente inicia a través de los chats de los videojuegos, el depredador suele sexualizar la relación y, finalmente, obtiene el control del niño.

Además, en algunos juegos, el chat de voz y texto sin moderación es una parte importante de la experiencia.

“Se anima a los niños a chatear con desconocidos, y estos juegos se han utilizado indebidamente para explotarlos”. Kaspesky

Y destacó que los delincuentes pueden generar confianza virtualmente, de forma similar a como lo harían en persona, ofreciendo regalos o promesas de amistad.

Minecraft y Roblox se encuentran entre los juegos más populares para niños y adolescentes que les permiten jugar en mundos virtuales con amigos y desconocidos, y fueron los títulos más explotados por los ciberdelincuentes en 2022 y 2021, de acuerdo con Kaspersky.

El caso de las hermanas rescatadas en México

En un comunicado, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl informó este domingo que, tras la desaparición de las menores, ocurrida el 9 de enero, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, con entrevistas a familiares, recorridos en tierra y diversas labores de investigación.

Como resultado, las autoridades supieron que las adolescentes fueron contactadas por un hombre a través de la plataforma Roblox, tras lo cual las jóvenes habrían decidido trasladarse a Campeche.

Las menores fueron localizadas en la TAPO. Foto: Comisaría de Seguridad de Neza.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad de Campeche acudió al punto donde presuntamente llegarían; sin embargo, no fueron localizadas ni las menores ni el sujeto que las contactó.

De acuerdo con la Comisaría General de Nezahualcóyotl, posteriormente un familiar aportó nueva información que permitió ubicar a las menores en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la Ciudad de México.

Las adolescentes, identificadas como Mary y Sabine, habrían regresado a esa terminal tras presuntamente volver de Campeche. La Comisaría destacó que su ausencia pudo ser “voluntaria”.

Personal especializado en búsqueda de personas trasladó a las menores ante las instancias correspondientes.

Para su localización, colaboraron la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición.