Epibatidina: la peligrosa sustancia tóxica que hay en América y que Europa vincula con el caso Navalni

La epibatidina existe en una rana de Sudamérica. Foto: Getty Images

La sustancia tóxica conocida como epibatidina ha ganado relevancia internacional luego de que países europeos acusaran al Gobierno de Rusia de presuntamente utilizarla para envenenar al líder opositor Alexéi Navalni en 2024. Pero ¿qué es esta toxina, de dónde proviene y cómo afecta al cuerpo humano?

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), la epibatidina es un alcaloide tóxico aislado de la piel de la rana venenosa Epipedobates tricolor o la rana dardo, originaria de Ecuador, aunque la BBC y la agencia Getty Images también la ubica en algunas zonas de la amazonia como Colombia, Brasil y Perú. Este anfibio fue utilizado durante siglos por tribus indígenas para impregnar dardos de caza debido a la potencia de su veneno.

La sustancia fue descubierta en 1974 por los científicos Daly y Myers, pero su fórmula química completa se determinó hasta 1992 mediante técnicas de resonancia magnética nuclear.

Epibatidina, una toxina más potente que la morfina

El NIH señala que la epibatidina es considerada un potente analgésico experimental, con una capacidad entre 100 y 200 veces superior a la morfina, y hasta 30 veces más potente que la nicotina.

Esta potencia se debe a su acción directa sobre los receptores del sistema nervioso, los mismos que intervienen en la transmisión del dolor, la memoria y el aprendizaje.

¿Cómo afecta la epibatidina al cuerpo humano?

Según el medio especializado Science News Explores, la epibatidina afecta al sistema nervioso al unirse a los receptores de acetilcolina, un mensajero químico esencial para el funcionamiento cerebral.

El NIH explica los principales síntomas de intoxicación incluyen:

Secreciones exocrinas , como lagrimeo, salivación y secreción nasal

, como lagrimeo, salivación y secreción nasal Convulsiones

Hipertensión

Parálisis muscular

Estos efectos ocurren porque la toxina interfiere con funciones neurológicas clave relacionadas con el control muscular, la memoria y el dolor.

A pesar de su toxicidad, investigadores continúan estudiando la epibatidina para desarrollar posibles medicamentos o herramientas farmacológicas en el futuro.

Señalan uso de epibatidina en el caso de Alexéi Navalni

Países europeos señalaron que solo el gobierno ruso tendría la capacidad técnica para utilizar una sustancia como la epibatidina, presuntamente durante el encarcelamiento del exlíder opositor Alexéi Navalni.

El caso fue denunciado ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, organismo internacional encargado de investigar el uso de sustancias químicas prohibidas.

Navalni cumplía una condena de 19 años en una colonia penal cuando murió. Las autoridades de Rusia han negado cualquier responsabilidad en su fallecimiento.

El opositor era conocido por liderar protestas anticorrupción que reunieron a miles de personas en distintas ciudades. Su muerte generó reacciones internacionales y aumentó las tensiones diplomáticas entre Rusia y países europeos.

