Amazon despliega 32 satélites con Ariane 6 para su internet espacial y competir con Starlink

GENERANDO AUDIO...

Es parte de una serie de 18 misiones programadas por Arianespace. Foto: AFP

El cohete europeo Ariane 6 colocó en órbita 32 satélites de la constelación Amazon Leo, proyecto impulsado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que busca competir con Starlink, el sistema de internet satelital de Elon Musk.

El lanzamiento se realizó este jueves desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, en el primer vuelo del Ariane 6 con una configuración más potente, equipada con cuatro propulsores auxiliares.

Ariane 6 realiza su lanzamiento más grande hasta ahora

Este despegue representa el mayor número de satélites transportados por un cohete Ariane hasta la fecha. El lanzamiento forma parte de una serie de 18 misiones programadas por Arianespace para desplegar la constelación de internet de alta velocidad de Amazon.

El cohete se elevó bajo condiciones climáticas favorables desde el puerto espacial europeo ubicado en territorio francés de América del Sur, marcando un paso clave en el despliegue de la red.

Amazon Leo busca expandirse frente a Starlink

Actualmente, la constelación Amazon Leo cuenta con 175 satélites en órbita, que han sido lanzados previamente por United Launch Alliance (ULA) y SpaceX, empresa dirigida por Elon Musk.

El objetivo del proyecto es expandirse hasta alcanzar 3 mil 200 satélites, lo que permitirá ofrecer cobertura global de internet de alta velocidad.

En comparación, Starlink ya cuenta con cerca de 9 mil 400 satélites en órbita, lo que lo posiciona como el principal competidor en el mercado del internet satelital.

Amazon mantiene alianza con Europa y continuará lanzamientos

La directora mundial del segmento de consumidores de Amazon Leo, Lisa Scalpone, destacó la importancia de la colaboración internacional.

“Tener una asociación estratégica con Europa es esencial”, declaró horas antes del lanzamiento.

Amazon también continuará utilizando los servicios de SpaceX para acelerar el despliegue de su constelación, con el objetivo de proporcionar internet de alta velocidad en Europa antes de finales de 2026.

El lanzamiento del Ariane 6 marca un avance en la expansión de la infraestructura espacial dedicada a ofrecer conectividad global mediante satélites.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.