¡Mucho cuidado este 14 de febrero! Policía Cibernética alerta por estafas del Día del Amor y la Amistad

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) advirtió en la víspera del 14 de febrero por posibles fraudes al realizar compras de regalos en internet y redes sociales, con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

“Esta fecha es aprovechada por estafadores, quienes crean estrategias sofisticadas para engañar a los compradores y robar su dinero o información personal”. Policía Cibernética (SSC CDMX)

Las autoridades capitalinas también reconocieron que fraudes de temporada se han vuelto un fenómeno recurrente, especialmente a través de internet y redes sociales, donde la demanda de regalos incrementa de manera significativa.

¿Cómo operan los cibercriminales en el Día del Amor y la Amistad?

Los fraudes del 14 de febrero consisten en sitios web falsos de tiendas en línea, perfiles falsos en redes sociales y mensajes que ofrecen promociones irresistibles de:

Regalos

Flores

Chocolates

Experiencias románticas

Los estafadores suelen solicitar pagos adelantados, datos de tarjetas bancarias o información personal bajo la programa de una entrega garantizada, según la Policía Cibernética.

Las víctimas realizan el pago y nunca reciben sus productos o su información queda en mano de ciberdelincuentes, lo cual puede derivar en robos de identidad o cargos no autorizados.

¡Apúntalo! Un ejemplo de fraude por el 14 de febrero

La SSC CDMX ofreció el ejemplo de supuestos servicios de envío de flores y chocolates a través de apps de mensajería instantánea y redes sociales.

Los afectados reciben mensajes que prometen entregas garantizadas en el Día del Amor y la Amistad con descuentos especiales; sin embargo, la Unidad de la Policía Cibernética advirtieron por estafas.

“Tras realizar el pago mediante plataformas no verificadas, nunca recibían sus pedidos y en algunos casos sus tarjetas eran usadas para cargos fraudulentos“, señalaron las autoridades.

Por otro lado, la Policía Cibernética advirtió que los estafadores también se enfocan en servicios digitales, como suscripciones de experiencias virtuales, tarjetas de regalo electrónicas o boletos para eventos románticos.

El gancho es que las páginas o mensajes tienen una apariencia profesional con logotipos, testimonios falsos y comentarios manipulados para generar credibilidad.

Las autoridades advirtieron que los cibercriminales aprovechan la ingeniería social, presionando a la víctima con mensajes que indican que la oferta es por tiempo limitado o que el producto se agotará pronto, generando decisiones impulsivas.

Recomendaciones para no caer en fraudes por San Valentín

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de fraude en el Día del Amor y la Amistad:

Verifica siempre la autenticidad de los sitios web o tiendas antes de realizar compras

No proporciones información personal o bancaria en plataformas no confiables

Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas

Utiliza métodos de pago seguros que ofrezcan protección ante fraudes

Reporta cualquier intento de estafa ante las autoridades o plataformas correspondientes

Fuente: SSC CDMX

La SSC CDMX aseguró que, ante cualquier consulta, orientación o duda, los servicios de la Unidad de Policía Cibernética está disponible para atender a la ciudadanía las 24 horas del día.

Los usuarios pueden contactarla a través del número telefónico 55 5242 5100 extensión 5086 o mediante un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, los ciudadanos pueden suscribir sus quejas o denuncias en la aplicación Mi Policía, o siguiendo las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

