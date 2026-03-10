Equinoccio de primavera 2026: 7 lugares en México para recibirlo y cargarse de energía

GENERANDO AUDIO...

Para muchas personas tiene un significado espiritual. Foto: Getty Images

Estamos a unos días del Equinoccio de Primavera 2026, fenómeno astronómico que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ocurrirá el próximo 20 de marzo.

Con este evento comenzará una de las estaciones más esperadas del año, asociada con temperaturas más cálidas, un clima templado en varias regiones y días cada vez más largos.

Además del significado astronómico, muchas personas aprovechan esta fecha para realizar rituales simbólicos, cargarse de energía y dejar atrás las malas vibras, como una forma de dar la bienvenida a la primavera.

En Unotv.com te contamos cuáles son algunos de los mejores lugares para presenciar el equinoccio de primavera y recibir esta nueva estación.

¿A qué lugares puedes ir para el Equinoccio de Primavera 2026?

En 2025, como reporta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Equinoccio de Primavera convocó a 192 mil 82 personas, del 20 al 23 de marzo, en las diferentes zonas arqueológicas del país.

Con este contexto, algunos de los sitios más visitados durante el equinoccio son:

1. Teotihuacán (Estado de México)

Es uno de los sitios más visitados durante el equinoccio de primavera. Cada año miles de personas acuden a la zona arqueológica para reunirse alrededor de la Pirámide del Sol y recibir la nueva estación, muchas veces vestidos de blanco y con los brazos extendidos.

Foto: Cuartoscuro

2. Chichén Itzá (Yucatán)

En esta antigua ciudad maya ocurre uno de los fenómenos más conocidos del equinoccio. Durante el atardecer, la luz del Sol crea un efecto visual en la pirámide de Kukulkán que simula el descenso de una serpiente por la escalinata del templo.

Foto: Cuartoscuro

3. Tulum (Quintana Roo)

Ubicada frente al mar Caribe, esta zona arqueológica también recibe visitantes durante el equinoccio. Sus templos y murallas ofrecen un escenario único para observar el amanecer y dar la bienvenida a la primavera.

Foto: Cuartoscuro

4. El Tajín (Veracruz)

Este sitio prehispánico, famoso por la Pirámide de los Nichos, suele ser otro punto de reunión durante el cambio de estación. En ocasiones se realizan actividades culturales relacionadas con la tradición totonaca.

Foto: Cuartoscuro

5. Monte Albán (Oaxaca)

Considerado uno de los centros ceremoniales más importantes de Mesoamérica, Monte Albán también atrae visitantes durante el equinoccio, quienes buscan observar el amanecer desde lo alto del valle de Oaxaca.

Foto: Cuartoscuro

6. Templo Mayor (Ciudad de México)

En pleno Centro Histórico, este recinto arqueológico permite a los visitantes acercarse a la historia de la antigua Tenochtitlan. Durante el equinoccio, algunas personas se reúnen en el sitio para recibir la primavera.

Foto: Cuartoscuro

7. Cholula (Puebla)

Aquí se encuentra la Gran Pirámide de Cholula, considerada la base piramidal más grande del mundo. El sitio también registra visitantes durante el equinoccio, atraídos por su historia y por las vistas del volcán Popocatépetl.

Foto: Cuartoscuro

Lugares en la Ciudad de México para recibir el Equinoccio de Primavera

Aunque muchas personas viajan a zonas arqueológicas de otros estados para presenciar el equinoccio, en la Ciudad de México también existen sitios donde es posible vivir este cambio de estación y realizar actividades simbólicas relacionadas con la llegada de la primavera.

Cuicuilco

Ubicada al sur de la capital, esta zona arqueológica es una de las más antiguas del Valle de México. Su pirámide circular suele atraer visitantes durante el equinoccio, quienes acuden para observar el amanecer o participar en actividades relacionadas con el cambio de estación.

Foto: Cuartoscuro

Cerro de la Estrella

Localizado en la alcaldía Iztapalapa, este sitio prehispánico fue un importante centro ceremonial. Desde su cima se puede observar gran parte de la ciudad, por lo que algunas personas lo visitan durante el equinoccio para recibir la primavera al amanecer.

Foto: Cuartoscuro

Bosque de Chapultepec

Aunque no es un sitio arqueológico, este parque urbano es uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Durante el inicio de la primavera, muchas personas acuden para caminar, meditar o realizar actividades al aire libre relacionadas con el cambio de estación.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué cambian las estaciones?

Las estaciones no dependen de qué tan cerca o lejos esté la Tierra del Sol. La clave está en la inclinación del eje terrestre, que se mantiene en aproximadamente 23.5 grados.

Durante esta etapa del año, la orientación del planeta favorece una mayor incidencia de luz solar en el hemisferio norte. Ese cambio en la radiación solar influye directamente en el clima y en los ciclos naturales, como el aumento de temperatura y el crecimiento de la vegetación.

Otros planetas también atraviesan equinoccios, aunque bajo condiciones distintas. Marte, por ejemplo, presenta dinámicas comparables a las terrestres. En contraste, Urano experimenta variaciones extremas debido a su inclinación, que genera temporadas de luz u oscuridad prolongadas.

Con la llegada del equinoccio de primavera, miles de personas aprovechan para visitar zonas arqueológicas y espacios emblemáticos del país, ya sea para observar el fenómeno astronómico o para realizar rituales simbólicos relacionados con el inicio de la nueva estación.

Estos sitios, además de su valor histórico y cultural, se convierten cada año en puntos de encuentro para quienes buscan dar la bienvenida a la primavera y conectar con la naturaleza y las antiguas tradiciones.

