¡Como en el cine! Científicos crean córnea artificial con escamas de pescado

Investigadores de la Universidad de Granada desarrollaron una córnea artificial elaborada a partir de escamas de pescado, de tener resultados satisfactorios en las pruebas en humanos, este material podría convertirse en una alternativa accesible y económica ante los altos costos de los trasplantes de córnea utilizados para tratar enfermedades oculares graves.

El proyecto lo llevan a cabo científicos del Grupo de Ingeniería de Tejidos de la universidad y del instituto de investigación biomédica ibs.GRANADA, en España, quienes informaron que el material presenta características que lo hacen viable para aplicaciones médicas, aunque todavía se encuentra en fase experimental.

La córnea es la capa frontal transparente del ojo, esta capa es difícil de reparar cuando sufre daños severos. Esto ocurre porque carece de vasos sanguíneos y tiene una capacidad regenerativa limitada.

Actualmente, diversas enfermedades corneales graves se tratan mediante trasplantes de córnea provenientes de donantes, pero este procedimiento suele verse afectado por la escasez de órganos disponibles y las largas listas de espera.

Ante esta problemática, el equipo de investigación explora nuevas soluciones que permitan regenerar o reparar la córnea sin depender de donaciones.

¿Por qué eligieron escamas de pescado?

Los científicos desarrollaron implantes corneales utilizando escamas de varias especies de peces, por ser comunes en los mercados. De acuerdo con los investigadores, el material resultante es altamente biocompatible, transparente y resistente, cualidades que pueden ser explotadas para uso en el ojo humano.

La investigadora Ingrid Garzón, profesora de histología en la Universidad de Granada y coautora del estudio, explicó que el origen del material y su facilidad de obtención hacen más sencilla su producción.

“Por su origen, este producto es muy accesible, fácil de conseguir y económico, y podría ayudar a impulsar la industria pesquera local”, destacó Ingrid Garzón.

¿Se utilizarán pronto estos materiales en humanos?

El equipo informó que los implantes corneales derivados de escamas de pescado han mostrado buenos resultados que son funcionales en estudios de laboratorio y en animales que recibieron el material.

Sin embargo, la tecnología aún se encuentra lejos de ser utilizada en la práctica clínica, ya que todavía no se han realizado ensayos en humanos.

El investigador Miguel Alaminos, también profesor de histología de la universidad española, señaló que el desarrollo de nuevas técnicas es necesario para enfrentar la demanda de trasplantes.

“Aunque el trasplante estándar suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos de regeneración eficaces que no dependan de la donación de órganos, que está sujeta a listas de espera”, subrayó.

Respaldan el uso de escamas de pescado

El estudio se suma a investigaciones previas sobre este tipo de biomaterial. Un artículo revisado por pares publicado en 2016 por investigadores de la Universidad de Amberes ya había señalado que las córneas artificiales derivadas de escamas de pescado podían ser biocompatibles con los humanos.

Los científicos consideran que esta línea de investigación podría abrir nuevas opciones en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, especialmente en el tratamiento de problemas de córnea.

