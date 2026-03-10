Científicos advierten sobre un “súper El Niño” en 2026, el fenómeno podría provocar calor extremo

GENERANDO AUDIO...

Se acerca un “súper El Niño”, subirán las temperaturas. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

Ciéntificos advirtieron que se prevé la llegada de un súper El Niño en 2026 este verano u otoño, lo que se traduciría en altas temperaturas en varios regiones del mundo.

El meteorológo Dylan Federico compartió que el pronostico de la llegada de este fenómeno proviene del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF).

“Este es el panorama más hostil que he visto antes de una temporada de huracanes en el Atlántico desde 2015”, dijo en X.

Si esto ocurriera, este posible súper El Niño se convertiría en un factor climático importante a nivel regional y global en 2026-2027.

Por su parte, el meteorólogo Mario Picazo explicó que existe una alta probabilidad (75 %) de que alcance una intensidad moderada este verano, lo que debería reducir la actividad de huracanes.

“Este calentamiento del Pacífico tropical tambien ayudará a que este 2026 sea potencialmente uno de los más cálidos del registro”, destacó también en X.

El fenómeno de El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal, alterando la circulación atmosférica del planeta.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre la llegada de un “súper El Niño” en 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la posible formación del fenómeno climático El Niño a principios de marzo,



Fabián Vázquez, coordinador general del SMN explicó que, de formarse El Niño, podría tener un impacto en el clima de la región, ya que el fenómeno puede provocar el calentamiento de la superficie en el Pacífico.

“Cuando es año de El Niño, generalmente se forman más ciclones en el Pacífico y se forman menos ciclones en el Caribe y Golfo de México, entonces hay que estar muy pendientes”, advirtió durante la inauguración del Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

¿Cuál será su efecto de El Niño en México en 2026?

La formación de El Niño trae consigo algunos efectos climáticos peligrosos para la región; de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los efectos de El Niño, de manera general podemos destacar que hay:

Aumento de las temperaturas globales

Sequías o fuertes lluvias en algunas regiones

Pérdida de bosques tropicales

Condiciones favorables para la formación de incendios forestales

Deshielo acelerado de los casquetes polares

Blanqueamiento y mortandad en los corales

Sin embargo, la máxima casa de estudios aclaró que cada manifestación de El Niño es única, lo que complica la delimitación de un escenario específico para México.