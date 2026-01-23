ESET alerta por robo de cuentas de Telegram al buscar la app en Google

GENERANDO AUDIO...

Este tipo de engaños puede aparecer en resultados de búsqueda. Foto: Getty Images

Buscar Telegram en Google y hacer clic en el primer resultado puede terminar en el robo de tu cuenta, así lo advierte la firma de ciberseguridad ESET, que detectó una nueva modalidad de engaño digital dirigida a usuarios que intentan abrir o descargar la aplicación desde su computadora.

El fraude, conocido como typosquatting, ocurre cuando las personas buscan Telegram en el navegador y acceden a enlaces falsos que imitan el sitio oficial.

A simple vista parecen legítimos, pero en realidad están diseñados para robar credenciales y tomar el control de la cuenta.

Este tipo de engaños puede aparecer en resultados de búsqueda, anuncios que prometen “nuevas versiones” de la app o incluso llegar a través de mensajes enviados por contactos conocidos que ya fueron comprometidos.

¿Cómo funciona el engaño?

El truco está en el detalle. Los ciberdelincuentes utilizan direcciones web muy parecidas a la oficial de Telegram, con ligeras variaciones en letras que pasan desapercibidas para usuarios distraídos.

Algunos ejemplos detectados incluyen sitios como:

telegarm-ai.vip

telegarm-ai.com

Aunque parecen confiables, estas páginas no pertenecen a Telegram y solicitan datos de acceso para robar la cuenta.

La técnica detrás del fraude: typosquatting

Typosquatting es una técnica que aprovecha errores de escritura o descuidos al leer una URL. Basta con cambiar o invertir una letra para crear un sitio falso que engañe a los usuarios.

Una vez que la persona introduce sus datos, los atacantes pueden tomar control de la cuenta, enviar mensajes a sus contactos y seguir propagando el fraude.

Recomendaciones para evitar el robo de cuentas

ESET recomienda revisar siempre la URL completa antes de ingresar cualquier dato personal. Un solo carácter puede marcar la diferencia entre un sitio legítimo y uno fraudulento.

También es importante desconfiar de enlaces recibidos por mensaje, incluso si provienen de contactos conocidos, y evitar descargar aplicaciones desde páginas no oficiales.

Para usar Telegram de forma segura, lo más recomendable es acceder directamente desde su sitio oficial o desde las tiendas de aplicaciones reconocidas, sin depender de enlaces patrocinados o resultados dudosos en buscadores.

Otros tips para evitar caer en typosquatting

Además de revisar cuidadosamente las direcciones web, como explica Microsoft, existen otras medidas prácticas para reducir el riesgo de caer en sitios falsos creados mediante typosquatting:

Usa favoritos para sitios importantes : accede a bancos, redes sociales o plataformas de compra desde tus marcadores guardados, en lugar de escribir la dirección cada vez.

: accede a bancos, redes sociales o plataformas de compra desde tus marcadores guardados, en lugar de escribir la dirección cada vez. Revisa con cuidado la URL : si necesitas escribir una dirección web manualmente, hazlo con calma y verifica que coincida exactamente con el sitio oficial antes de continuar.

: si necesitas escribir una dirección web manualmente, hazlo con calma y verifica que coincida exactamente con el sitio oficial antes de continuar. Aprovecha el autocompletado del navegador : cuando el navegador sugiera completar una dirección que ya visitaste, revisa que sea correcta y, de ser así, acepta la sugerencia.

: cuando el navegador sugiera completar una dirección que ya visitaste, revisa que sea correcta y, de ser así, acepta la sugerencia. No hagas clic en enlaces inesperados : evita abrir links que no esperabas recibir por correo o mensajes, incluso si parecen venir de personas u organizaciones de confianza.

: evita abrir links que no esperabas recibir por correo o mensajes, incluso si parecen venir de personas u organizaciones de confianza. Verifica a dónde lleva un enlace : coloca el cursor sobre el link antes de hacer clic para revisar la dirección real a la que te enviará.

: coloca el cursor sobre el link antes de hacer clic para revisar la dirección real a la que te enviará. Detecta errores ortográficos sospechosos : presta atención a letras cambiadas por números, palabras añadidas, guiones, signos de puntuación o dominios con ligeras variaciones, como agregar o quitar una letra.

: presta atención a letras cambiadas por números, palabras añadidas, guiones, signos de puntuación o dominios con ligeras variaciones, como agregar o quitar una letra. Cierra la página si algo no cuadra: si sospechas que llegaste a un sitio falso por un error tipográfico, cierra la pestaña de inmediato y comienza de nuevo.

