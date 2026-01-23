Experto explica cuándo acabará el frío extremo en México: noches seguirán heladas

GENERANDO AUDIO...

Se pronostican fríos extremos para este fin de semana.

Los frentes fríos pueden presentarse en México hasta marzo e incluso abril o mayo, explicó el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

Sin embargo, el investigador aclaró que los episodios de frío extremos serán cada vez menos frecuentes y más breves, debido a los efectos de La Niña, un fenómeno que ha generado un invierno más seco en gran parte de México.

“Un invierno seco se caracteriza por escasez de lluvias, cielos despejados y descensos significativos de temperatura durante la noche, mientras que durante el día pueden presentarse condiciones templadas o incluso cálidas”, dijo Jaramillo.

Con relación a este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se registrarán bajas temperaturas en varias regiones del país por los frentes fríos número 30 y 31, así como por la entrada de una masa de aire polar y la tercera tormenta invernal de la temporada.

La combinación de estos factores provocará durante el fin de semana bajas temperaturas, vientos fuertes, lluvias, nevadas y caída de aguanieve en varios estados.

Inviernos secos por culpa de La Niña

Durante La Niña, “el enfriamiento de la superficie del océano Pacífico ecuatorial provoca alteraciones significativas en la circulación atmosférica global, lo que modifica los patrones climáticos y ocasiona lluvias por arriba del promedio en algunas regiones del planeta y condiciones más secas en otras”, explicó el académico.

En México, este fenómeno tiende a favorecer inviernos más secos de lo normal, especialmente en el norte y el centro del país, donde se registran menos precipitaciones y cielos mayormente despejados.

Y destacó que, aunque el invierno astronómico se limita a diciembre, enero y febrero, la temporada de frentes fríos es más amplia: inicia en otoño y puede prolongarse hasta la primavera, influyendo de manera decisiva en las lluvias y los descensos de temperatura durante estos meses.

Frío extremo para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que varios estados de la República presentarán bajas temperaturas

En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa se prevén vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes.

En Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León se espera caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante.

Viernes 23 de enero de 2026

Chihuahua y Durango: hasta −15 °C.

Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: hasta −5 °C.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: entre 0 y 5 °C.

Sábado 24 de enero de 2026

Durango: hasta −10 °C.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: hasta −5 °C.

Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: entre 0 y 5 °C.

Domingo 25 de enero de 2026

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León: hasta −10 °C.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: hasta −5 °C.

Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México: hasta 0 °C.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



