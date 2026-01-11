GENERANDO AUDIO...

El hielo negro puede ser peligroso. Foto: Cuartoscuro

El hielo negro es una de las condiciones más peligrosas que pueden presentarse en las carreteras durante temperaturas muy bajas, ya que puede provocar pérdida de control de los vehículos y accidentes. Ante los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, que advierten sobre un episodio de frío extremo, este fenómeno podría registrarse en distintas regiones del país.

De acuerdo con The Weather Channel, el hielo negro es una fina capa de hielo transparente que se vuelve casi invisible por su delgadez. Esta característica hace que se mimetice con el color del pavimento, lo que impide a los conductores detectarlo a simple vista. Aunque se le llama “negro”, en realidad no tiene ese color; la apariencia oscura se debe al tono del asfalto.

¿Por qué se forma el hielo negro en los caminos?

El hielo negro se forma cuando las temperaturas bajan lo suficiente para congelar la humedad presente en la superficie de las carreteras. Una de las causas más comunes ocurre cuando la nieve comienza a derretirse durante el día, formando charcos, y posteriormente el frío nocturno vuelve a congelar el agua, creando una capa delgada de hielo.

Otra explicación señala que se origina cuando la humedad del aire se condensa en forma de rocío sobre el pavimento y, al entrar en contacto con temperaturas de congelación, se transforma en hielo. Esta capa genera una superficie extremadamente resbaladiza que incrementa el riesgo de derrapes y choques.

La Sociedad Meteorológica Americana (AMS) explica que este tipo de hielo, conocido también como esmalte, es más denso, más duro y más transparente que otros tipos de escarcha. Su densidad puede alcanzar entre 0.8 y 0.9 g/cm³, y se forma por la combinación del tamaño de las gotas, la rápida acreción, el ligero sobreenfriamiento y la lenta disipación del calor de fusión.

Cuando el hielo negro aparece en banquetas, también representa un peligro para los peatones, quienes pueden resbalar sin percatarse de su presencia.

Recomendaciones para conducir con hielo negro

Protección Civil de Tamaulipas comparte una serie de recomendaciones para reducir riesgos cuando se presenta hielo negro en las vías:

Circular a baja velocidad

Evitar maniobras bruscas

Si se pisa hielo, soltar el acelerador y no frenar hasta recuperar la adherencia

y hasta recuperar la adherencia Corregir la trayectoria considerando que el vehículo puede ir en una dirección incorrecta

considerando que el vehículo puede ir en una dirección incorrecta Mantener mayor distancia de seguridad entre vehículos

Pronóstico del SMN: frío extremo y tormenta invernal

El frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrán condiciones meteorológicas extremas en gran parte de México durante al menos cuatro días consecutivos, con nieve, lluvias torrenciales, evento de Norte intenso y temperaturas mínimas de hasta -15 grados.

De acuerdo con el SMN, estos sistemas afectarán principalmente al sureste, noreste, noroeste y centro del país, con riesgos de inundaciones, deslaves, oleaje elevado y heladas severas. Una circulación ciclónica, combinada con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la tormenta invernal, generando un ambiente de muy frío a gélido en amplias zonas del territorio nacional.

Estados con posible nieve o aguanieve

Las condiciones que favorecen la presencia de hielo negro y precipitación invernal se esperan en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Zonas montañosas del centro y oriente del país por arriba de los 4 mil msnm

Estas condiciones elevan el riesgo de hielo negro en carreteras, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir en regiones afectadas por el frío extremo.

