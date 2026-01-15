Irán cierra espacio aéreo en medio de tensiones con EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Irán cerró su espacio aéreo tras amenazas. FOTO: Reuters

Irán cerró su espacio aéreo a todos los vuelos durante la madrugada de este jueves 15 de enero, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos y tras amenazas de un posible ataque militar. La medida fue detectada por el portal especializado FlightRadar24 y ocurre mientras continúan las protestas en territorio iraní.

De acuerdo con la información disponible, la suspensión aplica a todos los vuelos nacionales y extranjeros, salvo aquellos internacionales que cuenten con permiso especial para despegar o aterrizar en Irán. El aviso fue emitido poco antes de las 2:00 horas locales y tendría una vigencia de poco más de dos horas.

El cierre del espacio aéreo se da luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera en días recientes sobre un posible ataque contra Irán si las fuerzas de seguridad no detienen las muertes registradas durante las protestas que sacuden al país desde hace semanas. Estas movilizaciones se han extendido desde Teherán a otras ciudades y han dejado miles de muertos, según reportes oficiales.

Aunque la Casa Blanca aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción, Trump afirmó este miércoles que “las muertes en Irán han parado”, en un contexto de presión internacional y advertencias cruzadas entre ambos gobiernos.

Teherán, por su parte, ha advertido que responderá si Washington lanza una ofensiva militar. Ante este escenario, autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán de inmediato. A esta recomendación se sumaron en las últimas horas países como España, Italia y Reino Unido.

El gobierno británico anunció además el cierre temporal de su Embajada en Teherán y la retirada total de su personal diplomático, ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos en Israel, recomendando revisar planes de viaje por las tensiones regionales. Esto ocurre luego de que Irán acusara reiteradamente a Israel de armar a manifestantes con el objetivo de provocar un conflicto directo con Estados Unidos.

El actual clima de confrontación se suma a los antecedentes de junio de 2025, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra Irán, a la que se unió Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes. Ese conflicto se extendió durante 12 días y dejó ataques con misiles y drones contra territorio israelí y contra una base estadounidense en Qatar.

Por ahora, las autoridades iraníes no han informado si el cierre del espacio aéreo será extendido o si se trata de una medida preventiva temporal.

