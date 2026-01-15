Feijóo se reúne con Edmundo González y cuestiona la legitimidad del gobierno venezolano

GENERANDO AUDIO...

Alberto Núñez Feijóo y Edmundo González. Foto: @NunezFeijoo

El líder del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con Edmundo González, último candidato de la oposición venezolana, en un encuentro centrado en la situación democrática de Venezuela, la defensa del mandato ciudadano y la liberación de presos políticos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, González informó que en la reunión también participaron Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Congreso de los Diputados. El opositor venezolano agradeció el encuentro y el acompañamiento brindado a los venezolanos.

Por su parte, Núñez Feijóo destacó en redes sociales que reiteró su apoyo a González, “para la transición democrática que reclaman los venezolanos, con la vuelta inmediata de su presidente electo y de María Corina Machado, así como la liberación inmediata de los presos políticos y la vuelta de todos los exiliados”.

Califican de ilegítima la presidencia de Delcy Rodríguez

De acuerdo con elDiario.es, Feijóo calificó de “ilegítima” la Presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el arresto de Nicolás Maduro, y reconoció por primera vez que la operación militar de Estados Unidos para detener al expresidente no ha puesto fin al chavismo. El líder del PP manifestó además su respaldo a María Corina Machado.

La reunión entre Feijóo y González se da en un contexto de intensa actividad diplomática en torno a la crisis venezolana. Según la AFP, Edmundo González conversó a inicios de semana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien también sostuvo una conversación telefónica reciente con Delcy Rodríguez.

Sánchez explicó que durante ese diálogo pidió a la presidenta interina de Venezuela continuar con la liberación de presos políticos, tras la excarcelación de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista binacional Rocío San Miguel, quienes viajaron a España después de recuperar su libertad.

El jefe del Ejecutivo español señaló que sus conversaciones tanto con el gobierno venezolano como con el opositor Edmundo González buscan contribuir a una transición pacífica e inclusiva, orientada hacia una democracia y elecciones libres en Venezuela.

