Irán cumple una semana sin internet tras protestas con más de 3 mil 400 muertos

Protestas en Irán. Foto: AFP

Se cumple una semana del bloqueo total de internet en Irán, en medio de una ola de protestas que han dejado al menos 3 mil 428 muertos y más de 10 mil detenidos, de acuerdo con datos de la oenegé Iran Human Rights (IHR). Aunque la conexión telefónica internacional fue restablecida, el país continúa sin acceso a la red desde el 8 de enero.

El gobierno iraní justificó el apagón digital al asegurar que responde a presuntas “operaciones terroristas” ocurridas durante las manifestaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró al canal Al Jazeera que la decisión se tomó luego de detectar que las órdenes provenían del extranjero.

“Internet se cortó sólo después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas”, afirmó Araqchi, quien sostuvo que antes del apagón el gobierno mantenía un diálogo con los manifestantes.

Sin embargo, defensores de derechos humanos acusan a la República Islámica de cortar el acceso a internet para ocultar la represión, que —según sus denuncias— ha provocado cientos de muertos o incluso más.

Las protestas comenzaron hace dos semanas como manifestaciones contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se transformaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al sah.

De acuerdo con Iran Human Rights, la mayoría de las muertes —alrededor de 3 mil 379— se produjeron durante el periodo más intenso de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero, coincidiendo con el inicio del apagón de internet.

Las movilizaciones representan uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, en un contexto marcado por la represión de las fuerzas de seguridad y el aislamiento digital del país.

