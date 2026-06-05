Llega a México el HONOR 600, el celular que conmovió a Christian “Chaco” Giménez por sus funciones de IA

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Anuncian oficialmente el HONOR 600 en México | Fotos: Alfredo Narváez – IA

HONOR, empresa china de tecnología, presentó su nueva serie de celulares, incluyendo el HONOR 600, un dispositivo de gama alta que cuenta con una función de inteligencia artificial (IA) que permite convertir imágenes a videos de hasta cinco segundos con hasta 19 filtros distintos.

Christian “Chaco” Giménez, exfutbolista de Cruz Azul y la Selección Mexicana, utilizó esta herramienta para animar una fotografía en la que aparece con su hijo Santiago Giménez, seleccionado mexicano para el Mundial 2026, cuando éste era todavía un bebé.

¡La función de IA que emocionó al “Chaco” Giménez!

En entrevista con Unotv.com, el exjugador nacionalizado mexicano se mostró emocionado cuando mostró un retrato junto a su hijo Santi besándole la mejilla cuando tenía menos de un año de vida.

“Ese soy yo y Santi. Yo tenía ahí 17 o 18 años, Santi tenía un año. La tenía en fotos, la pasé al teléfono y la IA me transformó de manera libre y casual, porque además me hace reír. Estoy muy feliz”. Christian “Chaco” Giménez, exfutbolista

¡Qué tierno! Chaco Giménez muestra video de su hijo hecho con IA | Imagen: Uno TV

Giménez destacó el hecho de poder revivir y mejorar una imagen que estaba en baja resolución y que, incluso, data de hace aproximadamente 23 años.

“Imagínate que fue allá por el año 2002 o 2003, estamos en el 2026 y que yo pueda darle vida a esta imagen es espectacular“, dijo el también exjugador de Pachuca.

La leyenda cementera también destacó la resistencia del HONOR 600. “Cuando andamos a la corrida, y si se te cae, no te tienes que preocupar si se rompe la pantalla para cambiar el teléfono“, remató.

¿Cómo convertir imágenes a videos con el HONOR 600?

Los usuarios que adquieran el HONOR 600, o cualquiera de los dispositivos de la nueva serie de smartphones, también podrán dar movimiento a sus fotos con la opción “Imagen a video AI 2.0“.

Entra a Galería

Elige la opción “Crear” en la parte inferior derecha de la pantalla

Selecciona “Imagen a video”

Escoge el filtro de “Estilo libre”

Presiona “Seleccionar imagen”

Elige hasta tres imágenes

Haz clic en “Agregar”

Define la relación de aspecto (9:16 o 16:9)

Establece la duración del video (tres o cinco segundos)

Escribe el mensaje de aviso, es decir, el prompt del video

Presiona el botón de “Generar”

El celular tardará de dos a tres minutos en generar un video animado con base en las imágenes seleccionadas. El filtro de “Estilo libre” permite darle instrucciones específicas a los videos, aunque hay otros 18 filtros disponibles.

Cabe destacar que, a diferencia de su versión anterior, “Imagen a Video” permite definir más elementos del video como la escena, el movimiento, la estética visual y detalles narrativos para generar contenido cercano a la idea original del usuario.

El nuevo sistema de HONOR se basa en cinco elementos: sujeto, escena, movimiento, estética y sonido, lo cual permite a la IA interpretar mejor cada instrucción y generar resultados con mayor precisión..

De esta manera, se podrá transformar retratos, paisajes, mascotas, escenas de viaje, momentos familiares o contenido para redes sociales.

Si vas al Mundial, utiliza este celular en distintos escenarios

David Moheno, director de Relaciones Públicas y Comunicación para Honor LATAM, recomendó que este celular pueda ser utilizado por durante los partidos del Mundial 2026 en condiciones de poca iluminación.

“La inteligencia artificial nos permite tomar fotos de noche y en condiciones de no muy buena iluminación“, señaló en entrevista con Uno TV.

Presentan el HONOR 600 en la Ciudad de México | Foto: Alfredo Narváez

Esta función puede ayudar a quienes asistan al México vs Corea del Sur, que se jugará a las 19:00 horas; sin embargo, otros partidos como la inauguración serán a las 13:00 horas, cuando el sol está en su punto más alto.

Al respecto, Moheno enfatizó: “Cuando estamos en un partido, de repente, en la mañana o en la tarde estamos bajo el rayo del sol y, de repente, queremos subir algo a redes y la pantalla se vuelve ilegible, el brillo de la pantalla es de hasta 8,000 nits, así que se va a ver clara incluso bajo el sol del mediodía“.

Por otro lado, reconoció que tanto los aficionados locales como los extranjeros podrán pasar varias horas sin acceso a un conector para cargar su celular, por lo que el HONOR 600 puede ofrecer la solución con una batería de 7,000 mAh.

Además, así como el Honor Magic 8 Lite, este dispositivo cuenta con la capacidad de cargar otros celulares, relojes inteligentes y celulares como si se tratara de una power bank al conectarlo directamente al receptor.

La HONOR 600 Series llega a México: precios y disponibilidad

La HONOR 600 Series está disponible para compra a partir del 4 de junio, a través de e-commerce; dicha serie incluye en HONOR 600 Pro, el HONOR 600 y el HONOR 600e, cuyo precio y disponibilidad no ha sido anunciado.

Dispositivos y precios de la HONOR 600 Series HONOR 600 | $16,999 MXN + IVA

| $16,999 MXN + IVA HONOR 600 Pro | $22,999 MXN + IVA La marca anunció que, si México gana su primer partido, 80 compradores de HONOR 600 u HONOR 600 Pro podrán ser seleccionados para recibir un cupón de $6,000 MXN para utilizar en una futura compra dentro de la tienda oficial de HONOR. El HONOR 600 llega a México en su color naranja | Foto: Alfredo Narváez

Cabe destacar que los tres dispositivos de la 600 Series integran una cámara ultra nítida nocturna de 200MP, diseñada para capturar detalles con mayor precisión y claridad en la noche o espacios de poca iluminación.

El HONOR 600 Pro tiene una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom de hasta 120x, mientras que tanto el equipo regular como el Pro tienen una cámara frontal de 50MP para fotos y videos.

HONOR 600, con un acabado mate y brilloso al mismo tiempo | Foto: Alfredo Narváez

El HONOR 600 ya está disponible en su color naranja y con capacidad de 12GB+512GB a través del portal oficial de la empresa asiática.

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