HONOR presenta el Robot Phone en el MWC 2026; es asesor de imagen, cámara y bailarín

Así es el “Robot Phone” que HONOR presentó en el MWC 2026 | Foto: Alfredo Narváez

El Robot Phone, también conocido como el “Alpha Phone“, es el anuncio estelar de HONOR en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona, España. Este celular cuenta con una cámara robótica capaz de fungir como estabilizador de imagen, además de bailar y fungir como un asistente de inteligencia artificial (IA).

Aunque el anuncio por el MWC 2026 no incluyó la fecha exacta de lanzamiento, la marca china de tecnología también hizo una presentación especial de su primer robot humanoide, así como su nuevo celular plegable que cuenta con una batería tan delgada como una carta de naipes.

¿Qué es el “Robot Phone” de HONOR?

Un día antes de que comience una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, HONOR tuvo un panel especial en el Palau de Congressos de Barcelona este domingo 1 de marzo, en donde dio a conocer su Robot Phone.

Este dispositivo fue presentado como “una nueva especie de smartphone” en el MWC 2026, ya que cuenta con un panel de cámara replegable que, cuando está activo, luce en la parte superior del celular como si se tratara de un mini-robot.

Imagen: Alfredo Narváez

¿Y para qué sirve? Esta cámara robótica cuenta con cuatro grados de libertad de movimiento para hacer fotos y videos de 360 grados, lo que permite un resultado más dinámico para creadores de contenido y usuarios en general.

Cabe destacar que el robot también cuenta con una cámara de 200MP, permitiendo también que los videos no se muevan, como si se tratara de un estabilizador para celular sin una herramienta o dispositivo adicional.

Imagen: Alfredo Narváez

El Robot Phone también tiene una herramienta de seguimiento para captar el movimiento exacto del usuario y se mueve con él para tomar la foto o el video.

Asimismo,funciona como un asistente de inteligencia artificial físico, pues puede hablar con el usuario al respecto de las fotos y videos que toma. Por ejemplo, da consejos de vestimenta e imagen.

Imagen: Alfredo Narváez

Finalmente, la cámara robótica tiene la capacidad de bailar cuando reproduce una canción y acompaña a los creadores de contenido cuando hacen videos de baile.

¿Este celular robótico ya está disponible?

HONOR anunció que esté dispositivo estará disponible pronto para la venta en ciertos mercados; sin embargo, no confirmó la fecha exacta de lanzamiento o si llegará al mercado mexicano y latinoamericano en el transcurso de 2026.

El anuncio de 2026 fue una confirmación de su compromiso establecido en el “Alpha Plan” de 2025 y como una primera demostración de las posibilidades que ofrece el Robot Phone.

El evento del MWC 2026 fue un vistazo exclusivo a este celular, que es el primero en su tipo; además, la marca china reconoció el potencial futuro de su dispositivo, pues puede convertirse en un compañero de oficina o de viaje.

Otros anuncios de HONOR en el MWC 2026

La presentación exclusiva de HONOR en el marco del MWC 2026 también sirvió para mostrar por primera vez el HONOR Magic V6, el nuevo celular plegable de la marca china.

Además de su diseño ultradelgado y resistente al agua por sus certificaciones IP68 e IP69, destaca que cuenta con una batería tan delgada que es del grosor de una carta de cualquier baraja, según se mostró en Barcelona este domingo.

Imagen: Alfredo Narváez

Por otro lado, se hizo una demostración del primer robot humanoide de la empresa asiática con un baile en el que hizo volteretas y pasos profesionales.

Además, este androide responde a los saludos de las personas meneando la mano y haciendo un corazón con los brazos, según se exhibió en el marco del MWC 2026.

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que también se presentó la HONOR MagicBook Pro 14 y la HONOR MagicPad 4.

