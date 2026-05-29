¡Un espectáculo único! Luna azul 2026 se encontrará con una de las estrellas más brillantes en el cielo

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Será un cuentro de cuerpos espaciales Foto: Getty Images

El fenómeno astronómico de la Luna azul podrá observarse el próximo domingo 31 de mayo y coincidirá con la presencia de Antares, una de las estrellas más brillantes visibles en el cielo nocturno.

De acuerdo con información de la aplicación educativa de astronomía Star Walk, el fenómeno alcanzará su punto máximo a las 08:45 GMT y será visible a simple vista en distintas partes del mundo, incluido México.

En el caso de Ciudad de México, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19:48 horas del 31 de mayo.

La llamada Luna Azul recibe este nombre porque será la segunda Luna llena registrada dentro del mismo mes calendario, luego de la ocurrida el pasado 1 de mayo. Además, este evento también será una microluna, es decir, la Luna llena más pequeña del año debido a que se encontrará más alejada de la Tierra.

La Luna azul se acercará a Antares, una de las estrellas más brillantes

Foto: AFP

Durante la noche del fenómeno, la Luna pasará cerca de Antares, conocida por su intenso tono rojizo y por formar parte de la constelación de Escorpio.

Según Star Walk, la estrella brillará junto al disco lunar con una magnitud de 1, por lo que ambos cuerpos celestes podrán apreciarse sin necesidad de telescopio.

En algunas regiones del hemisferio sur, como partes de Argentina, Chile y Bolivia, incluso ocurrirá una ocultación lunar, fenómeno en el que la Luna cubrirá brevemente a Antares desde la perspectiva terrestre.

El nombre de Antares proviene del griego antiguo y significa “rival de Marte”, debido a que antiguamente su color rojizo podía confundirse con el del planeta rojo.

¿Dónde y a qué hora podrá verse la Luna azul de mayo de 2026?

¿Por qué se llama Luna Azul? Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Luna azul podrá observarse en México durante la noche del próximo domingo 31 de mayo de 2026, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 08:45 GMT. Sin embargo, en territorio mexicano la mejor oportunidad para apreciarla será al anochecer, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte.

En la CDMX, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19:48 horas, por lo que especialistas recomiendan comenzar la observación poco después del atardecer.

Además de México, la Luna azul también será visible en distintas partes del mundo como Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.

Para disfrutar mejor del fenómeno astronómico, expertos sugieren buscar sitios con poca contaminación lumínica, como zonas montañosas o alejadas de grandes ciudades.

Después de la Luna Azul del 31 de mayo de 2026, la próxima será el 20 de mayo de 2027 y la siguiente ocurrirá el 31 de diciembre de 2028, adelantó Star Walk.

¿La Luna azul realmente cambia de color?

Pese a su nombre, la Luna azul no se verá de color azul, sino que su tonalidad permanecerá blanca o amarillenta, como ocurre normalmente durante una Luna llena.

Expertos explican que el término “Luna azul” únicamente hace referencia a la segunda Luna llena dentro de un mismo mes y no a un cambio en su apariencia.

Star Walk señala que sólo en condiciones atmosféricas poco comunes, como humo o partículas volcánicas en el ambiente, la luna podría adquirir tonos azulados.

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