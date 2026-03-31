Más de 5 millones de nombres viajarán a la Luna en Artemis II dentro de “Rise”, la mascota de la NASA

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Boleto de embarque y la mascota lunar de la NASA.

Los nombres de 5.6 millones de personas viajarán hacia la Luna dentro de una tarjeta micro SD, que fue colocada en el interior de “Rise”, la mascota de la misión Artemis II de la NASA.

Los astronautas de Artemis II integraron esta tarjeta con los nombres enviados por usuarios de todo el mundo entre septiembre del año pasado y el 27 de marzo como parte de una iniciativa digital de la agencia espacial.

Como parte de la dinámica, el usuario pudo obtener su propia tarjeta de embarque para Artemisa II.

¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis II?

La misión Artemis II abrirá su ventana de lanzamiento este miércoles 1 de abril a las 14:45 horas (tiempo del Centro de México), cuando cuatro astronautas aborden la nave espacial Orión para una travesía de 10 días alrededor de la Luna.

Aunque la tripulación no realizará un alunizaje, el vuelo representa un paso clave en el programa Artemis, ya que permitirá probar los sistemas que llevarán nuevamente a la humanidad a la superficie lunar por primera vez en 57 años.

Rise, la mascota que indicará la gravedad cero

“Rise”, la mascota de la misión, es un peluche con forma de Luna sonriente que viajará a bordo de la nave Orión. Su función es actuar como indicador de microgravedad, es decir que cuando comience a flotar, confirmará el momento en que la tripulación entre en gravedad cero.

El diseño de Rise está inspirado en la fotografía “Earthrise” de 1968, capturada durante la misión Apolo 8, en la que se observa a la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar.

Rise junto a la foto que inspiró su diseño.

Se trata de un peluche con forma de Luna sonriente y gorra de capitán que viajará a bordo de la nave Orion. Su función no es decorativa, ya que al comenzar a flotar permitirá confirmar visualmente el momento en que la tripulación entra en microgravedad, por lo que funcionará como un indicador de gravedad cero.

El diseño de Rise está inspirado en la icónica fotografía “Earthrise” de 1968, una imagen que capturó a la Tierra azul, vibrante y llena de vida elevándose sobre el horizonte gris y desolado de la superficie lunar.

“Rise tiene un cuerpo suave y redondeado que recuerda a la Luna y lleva una gorra de béisbol que representa a la Tierra. Este diseño está inspirado en la fotografía Earthrise, tomada en 1968 por la tripulación del Apolo 8”, dijo la misión Artemis en un post en X.

¿En qué consistirá Artemis II?

El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis, según la página oficial de la agencia espacial estadounidense.

En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

El vuelo de prueba de Artemisa II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis, según la página oficial de la agencia espacial estadounidense.

Orion efectuará diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y finalmente situará a la tripulación en una trayectoria de retorno libre desde la Luna en la que la gravedad de la Tierra atraerá de forma natural a la nave de regreso después de su sobrevuelo lunar.

La tripulación de Artemisa II viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400 mil kilómetros en el fondo.

Con un viaje de regreso de unos cuatro días, se espera que la misión dure cerca de 10 días.

Después de Artemisa II, Orion volverá a viajar a la Luna con tripulación, esta vez para hacer historia cuando los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemisa IV.

¿Por qué no alunizará?

El Dr. Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, explicó que la razón principal por la que Artemisa II no alunizará es porque esta misión es equivalente a la Misión Apolo 8, la cual fue preparativa antes de que Apolo 11 pudiera alunizar.

En el caso de Artemisa, la segunda misión está pensada para que los astronautas hagan el viaje, validen que el traslado es viable, comprueben que los sistemas funcionen y, posteriormente, se hagan más misiones antes de alunizar.

“Artemisa 2 es Apolo 8, esencialmente, es necesaria. Es llevar esta gente hasta ahí, no alunizar porque es sumamente complejo, pero que le de la vuelta y volver, además de probar todo. Estás repitiendo, en forma más compacta, eso”. Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

Posteriormente, se estimaba que Artemisa III fuera la misión con la que los humanos llegarían a la superficie de la Luna; sin embargo, la idea de la NASA cambió completamente, según el Dr. Medina Tanco.