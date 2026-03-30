Artemis II: conoce a “Rise”, la mascota de la NASA que viajará a la Luna

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Rise, la mascota de Artemis.

La NASA presentó a “Rise”, la mascota que acompañará a Artemis II en su viaje de 10 días alrededor de la Luna. La misión podría despegar este miércoles 1 de abril, lo que marcaría el regreso de la humanidad al satélite natural de la Tierra luego de 57 años.

Se trata de un peluche con forma de Luna sonriente y gorra de capitán que viajará a bordo de la nave Orion. Su función no es decorativa, ya que al comenzar a flotar permitirá confirmar visualmente el momento en que la tripulación entra en microgravedad, por lo que funcionará como un indicador de gravedad cero.

El diseño de Rise está inspirado en la icónica fotografía “Earthrise” de 1968, una imagen que capturó a la Tierra azul, vibrante y llena de vida elevándose sobre el horizonte gris y desolado de la superficie lunar.

Rise junto a la foto que inspiró su diseño.

“Rise tiene un cuerpo suave y redondeado que recuerda a la Luna y lleva una gorra de béisbol que representa a la Tierra. Este diseño está inspirado en la fotografía Earthrise, tomada en 1968 por la tripulación del Apolo 8”, dijo la misión Artemis en un post en X.

La mascota también lleva consigo millones de nombres hacia la Luna

Los astronautas de Artemis II colocaron una tarjeta micro SD con los nombres de 5.6 millones de personas (que los enviaron en línea entre septiembre del año pasado y el 27 de marzo) dentro de Rise.

Esta mascota fue seleccionada entre miles de propuestas de más de 50 países. Los finalistas del concurso incluyeron a:

Un pulpo (Finlandia)

“Lepus, el conejo lunar” (Canadá)

“Mito de la Creación” (Kansas, Estados Unidos)

“Corey el Explorador” (Perú)

“Levántate” (California, Estados Unidos)

¿En qué consistirá Artemisa II?

El vuelo de prueba de Artemisa II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis, según la página oficial de la agencia espacial estadounidense.

En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

Esta misión lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en una configuración de Bloque 1 del cohete SLS.

Orion efectuará diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y finalmente situará a la tripulación en una trayectoria de retorno libre desde la Luna en la que la gravedad de la Tierra atraerá de forma natural a la nave de regreso después de su sobrevuelo lunar.

La tripulación de Artemisa II viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400 mil kilómetros en el fondo.

Con un viaje de regreso de unos cuatro días, se espera que la misión dure cerca de 10 días.

Después de Artemisa II, Orion volverá a viajar a la Luna con tripulación, esta vez para hacer historia cuando los próximos astronautas caminen sobre la superficie lunar durante la misión Artemisa IV.

¿Por qué no alunizará?

El Dr. Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, explicó que la razón principal por la que Artemisa II no alunizará es porque esta misión es equivalente a la Misión Apolo 8, la cual fue preparativa antes de que Apolo 11 pudiera alunizar.

En el caso de Artemisa, la segunda misión está pensada para que los astronautas hagan el viaje, validen que el traslado es viable, comprueben que los sistemas funcionen y, posteriormente, se hagan más misiones antes de alunizar.

“Artemisa 2 es Apolo 8, esencialmente, es necesaria. Es llevar esta gente hasta ahí, no alunizar porque es sumamente complejo, pero que le de la vuelta y volver, además de probar todo. Estás repitiendo, en forma más compacta, eso”. Dr. Gustavo Medina Tanco, UNAM

Posteriormente, se estimaba que Artemisa III fuera la misión con la que los humanos llegarían a la superficie de la Luna; sin embargo, la idea de la NASA cambió completamente, según el Dr. Medina Tanco.

¿Qué sigue para el programa Artemisa?

De acuerdo con el especialista de la UNAM, el cohete Orión que llevará a los astronautas a la Luna se ha lanzado poco, por lo que el equipo de la NASA no ha podido aprender lo suficiente de su propia nave para lanzarla a la superficie lunar.

“Estamos en Artemisa II haciendo lo que Apolo 8, es decir, cuando se hicieron las misiones Apolo en el cohete Saturno, se lanzaba mucho, cuando lanzas frecuentemente el cohete aprendes todos los problemas, procedimientos y conoces todos los defectos y los puedes arreglar”, explicó.

En este sentido, reprochó que la última vez que se lanzó el módulo de Orión fue en Artemisa I, es decir, en diciembre de 2022, hace casi cuatro años. Por otro lado, Artemisa III se lanzaría en 2028. “Lo estás lanzando casi cada tres años y no aprendes”, remató.

Por esta razón, la NASA sí lanzará la tercera misión, pero sin astronautas. El objetivo es ir a la órbita de la Tierra, hacer maniobras, tratará de conectarse con los módulos de alunizaje y, hasta 2028, se ejecutaría dos lanzamientos con alunizaje previsto.

La primera misión se haría a inicios de 2028 y la segunda se tiene contemplada para finales de año. “Estarías mandando casi que una Artemisa por año para acelerar ese proceso de aprendizaje”, celebró el Dr. Gustavo Medina Tanco.

Desde la perspectiva del experto argentino, Artemisa III sería una especie de equivalente a las misiones Apolo 9 o 10, las cuales fueron el preámbulo directo antes de la alunización del Apolo 11.

“Eso es lo que estaría haciendo, se está tratando de reproducir eso otro, y esos vuelos los necesitas para comprender esa tecnología. Estas cosas no están en los libros, hay que construirlas, probarlas y hay que fallar. Aprender de los errores“, señaló.