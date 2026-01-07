México tendrá 130 ciberbachilleratos en 2026: ¿qué son, cómo funcionan y en dónde podrían estar?

GENERANDO AUDIO...

SEP anuncia llegada de ciberbachilleratos a México

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció este miércoles, que se abrirán 130 ciberbachilleratos en México. Esta iniciativa forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato y consistirá en planteles modernos con internet y salas de cómputo.

“No es lo mismo que Telebachillerato, es una evolución del Telebachillerato para las condiciones que estamos viviendo actualmente, que sea más atractivo para las y los jóvenes”. Mario Delgado, titular de la SEP

A través de la Conferencia Matutina de este 7 de septiembre, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, explicó en qué consiste el nuevo modelo de ciberbachillerato para promover la integración social educativa.

¿Qué serán los ciberbachilleratos?

El modelo de ciberbachillerato es una evolución del modelo de telebachillerato que fue diseñado para llegar a comunidades pequeñas y rurales, según explicó la subsecretaria Tania Rodríguez en Palacio Nacional.

Se trata de un sistema modular con mediación docente, es decir, los estudiantes aprenderán con un conjunto de profesores que trabajarán por grandes áreas temáticas gracias a un Marco Curricular Común.

Rodríguez explicó que, al tener un Marco Curricular Común, los estudiantes del ciberbachillerato recibirán una formación integral.

“Esto es un paso histórico, nunca había pasado, teníamos tantas escuelas como planes de estudio, y eso generaba un problema”. Tania Rodríguez

De esta forma, permite a los estudiantes tener “piso parejo” con respecto a su perfil de egreso en relación con otros modelos educativos y comenzar con una política de retorno de los estudiantes.

“A veces, por alguna razón, dejan la escuela. Eso se podía traducir, en el sistema educativo más tradicional, en que perdieran un año entero (…) El Marco Curricular Común nos permite no estar haciendo trámites de revalidación de estudios, por ejemplo, nos va a permitir que fluyan mucho mejor nuestros estudiantes”, explicó

¿Qué diferencia hay con los telebachilleratos?

A diferencia del telebachillerato, el nuevo modelo no consiste en clases a distancia. “No es que estén a distancia, no están en línea y no es ver la tele”, señaló la subsecretaria Tania Rodríguez.

Sin embargo, también aclaró que la SEP está retomando la experiencia de los telebachilleratos con un modelo enfocado en las siguientes áreas de fortalecimiento.

Educación artística

Espacios deportivos

Actividades culturales

“Sabemos que esto fomenta tanto su decisión de mantenerse en la escuela como sus relaciones con sus compañeros y los impulsan a plantearse otras habilidades para la vida”, señaló.

Para ello, los ciberbachilleratos tendrán una infraestructura concreta con canchas, techumbre, salones de actividades artísticas y salas de cómputo.

¿En dónde estarán los ciberbachilleratos mexicanos?

Mario Delgado complementó diciendo que se han determinado las regiones que necesitan un ciberbachillerato con base en el análisis de aquellas regiones en las que hay una ausencia marcada de oferta educativa.

“Ahí se está determinando el lugar de los bachilleratos a partir de la distancia. Vemos dónde hay secundarias que no tienen una preparatoria por lo menos a 45 minutos de distancia; entonces ahí se determina que hace falta oferta educativa, que hace falta un ciberbachillerato“, dijo este miércoles.

El titular de la SEP también aseguró que se dará prioridad a las zonas y regiones incluidas en los siguientes planes gubernamentales:

Municipios de los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas

Plan Balsas

Polos de Desarrollo

Municipios Prioritarios de Paz

Cabe destacar que, como parte del Plan Michoacán, se contemplan también 60 Ciberbachilleratos.

También anuncian los Bachilleratos Tecnológicos

Cabe destacar que los ciberbachilleratos forman parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato, una estrategia que busca acercar la educación media superior a jóvenes que no han podido concluir la preparatoria por falta de planteles cercanos.

Este plan también contempla la inauguración de 20 Bachilleratos Tecnológicos nuevos, los cuales tendrán formaciones y carreras en función de las nuevas necesidades de la ciencia y desarrollo tecnológico:

Aeronáutica

Biónica

Ciberseguridad

Electromovilidad

Gestión e innovación turística

Inteligencia de negocios

Robótica y automatización

Urbanismo

Desarrollo sustentable

Cabe destacar que este concepto también cuenta con áreas de matemáticas, de ciencias, de ciencias sociales, de conciencia histórica y pensamiento filosófico.

