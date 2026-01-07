Claudia Sheinbaum dice que presentarán un programa de incubadoras, financiamiento y vínculo con empresas, para que entren al mercado los proyectos juveniles de innovación.

El titular de la SEP, Mario Delgado, explica que hay un “gran” nivel de innovación en juventudes, por lo que se enfocaron en mejorar el sistema de bachillerato con nuevas profesiones que tienen mayor demanda.

Existe un fondo de inversión para que proyectos innovadores se conviertan en un emprendimiento. Como ejemplo, buscan que los brazos de robótica sean creados en el Tecnológico Nacional de México en lugar de comprarlos con alguna empresa.