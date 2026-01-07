La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 7 de enero de 2026. Destaca temas como Venezuela y el plan de educación para bachillerato.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 7 de enero de 2026
Claudia Sheinbaum dice que presentarán un programa de incubadoras, financiamiento y vínculo con empresas, para que entren al mercado los proyectos juveniles de innovación.
El titular de la SEP, Mario Delgado, explica que hay un “gran” nivel de innovación en juventudes, por lo que se enfocaron en mejorar el sistema de bachillerato con nuevas profesiones que tienen mayor demanda.
Existe un fondo de inversión para que proyectos innovadores se conviertan en un emprendimiento. Como ejemplo, buscan que los brazos de robótica sean creados en el Tecnológico Nacional de México en lugar de comprarlos con alguna empresa.
La presidenta subraya que “no se puede estar de acuerdo” con una intervención en un país, independientemente de la posición personal, con relación a Estados Unidos y Venezuela.
Gertz Manero irá a Gran Bretaña
Durante la mañanera de este 7 de enero, Claudia Sheinbaum menciona que Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña. “Tiene que aprobarlo el Senado, y después ya iría”.
México es “proveedor importante” de petróleo en Cuba tras crisis venezolana
En las preguntas, Claudia Sheinbaum dice que no se está enviando más petróleo del enviado históricamente a Cuba por distintas razones, como contratos o ayuda humanitaria.
Dice que, con la situación actual de Venezuela, México “se convierte en un proveedor importante”, ya que anteriormente el país venezolano era el principal proveedor.
La presidenta dice que cada país tiene la soberanía para decidir sobre el manejo de sus recursos, ante la declaración de Donald Trump donde pidió a Venezuela romper relación comercial con China, Rusia e Irán.
Dice que, en una reunión, platicará con los cónsules mexicanos sobre “lo que significa la transformación” de México y los proyectos hacia el 2030.
Nuevas formaciones en bachillerato tecnológico
Los bachilleratos también impartirán conocimientos tecnológicos para aprender sobre el manejo adecuado de información. Además, en el bachillerato tecnológico impartirán las siguientes formaciones:
Aeronáutica
Biónica
Ciberseguridad
Comercio internacional y aduanas
E-Commerce
Electromovilidad
Gestión e innovación turística
Inteligencia artificial
Inteligencia de negocios
Nanotecnología y ciencia de materiales
Producción digital y experiencias inmersivas
Robótica y automartización
Semiconductores y microelectrónica
Software embebido
Urbanismo y desarrollo sostenible
Planes para el bachillerato en 2026
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó los avances del plan de bachillerato nacional.
Indicó que en 2026 crearán 95 mil 400 planteles nuevos de bachillerato en todo el país, incluyendo 30 mil que forman parte del Plan Michoacán. De ellos, destacan 20 bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 120 ciberbachilleratos. Además, durante el 2025 se crearon 44 mil 685 espacios nuevos de educación en todo el país.
En el 2025, existieron 4 millones 94 mil 419 beneficiarios de la beca Benito Juárez. Suma una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos.
Claudia Sheinbaum anticipa el anuncio del programa de educación media superior de tecnológicos para el 2026, incluyendo nuevas escuelas y número de estudiantes.
