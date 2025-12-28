Mario Delgado defiende la Nueva Escuela Mexicana: garantiza condiciones de justicia y bienestar social

GENERANDO AUDIO...

Ante las críticas hacia el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, defendió esta política. Señaló que la educación se consolida como pública, gratuita, laica e inclusiva. Asimismo, consideró que garantiza condiciones equitativas, de justicia social y de bienestar para la niñez y juventud del país.

Gobierno ha invertido más de 144 mil millones de pesos en educación

De acuerdo con Mario Delgado, el Gobierno de México, en este 2025, destinó más de 144 mil millones de pesos a mejora educativa y a becas. Además, recalcó que se imprimieron más de 160 millones de libros de texto gratuitos, los cuales están disponibles en 22 lenguas maternas para facilitar la educación en comunidades indígenas.

Delgado aseguró que más de 200 mil planteles tuvieron mejora de infraestructura

Según lo mencionó el titular de la SEP, 200 mil planteles en todo el país tuvieron mejora en su infraestructura, mientras que los niveles Medio Superior y Superior se han visto fortalecidos por el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana por medio de apoyos directos. Por otra parte, defendió que el modelo ha permitido mayor cobertura nacional, lo que ha permitido más oportunidades educativas.

