No es Batman: anuncian la Noche de Murciélagos en Chapultepec

Los murciélagos serán los protagonistas de una noche especial en el Bosque de Chapultepec. Estos animales, considerados aliados clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas, podrán conocerse más de cerca durante la actividad “Noche de Murciélagos”, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que busca acercar al público a su importancia para la biodiversidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir datos científicos sobre los murciélagos y observar su actividad al anochecer, en un recorrido pensado para combinar divulgación ambiental y el aprendizaje.

¿Cuándo será la Noche de Murciélagos?

El evento se realizará el próximo viernes 20 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La actividad será gratuita, pero se requiere registro previo para participar.

Los organizadores recomiendan asistir con ropa y calzado cómodos, además de llegar puntuales para disfrutar el recorrido completo.

Esta experiencia busca acercar al público a estos animales para romper mitos y fomentar su conservación, especialmente en espacios verdes como el Bosque de Chapultepec. De acuerdo con la Sedema, los murciélagos cumplen un papel fundamental en la naturaleza, pues ayudan a polinizar plantas, dispersar semillas y controlar poblaciones de insectos, funciones que contribuyen directamente a mantener la biodiversidad en entornos urbanos y naturales.

No sólo en Chapultepec, murciélagos invaden CDMX

Foto: Sedema

Cabe destacar, que hace unos días también se realizó una actividad similar en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, donde visitantes participaron en un recorrido nocturno para observar la vida de los murciélagos y conocer su papel como polinizadores y dispersores de semillas.

Este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos de educación ambiental que buscan acercar a la población a la fauna que habita en la capital y promover la protección de los ecosistemas locales.

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