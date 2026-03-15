¡Aúlla de nuevo! El lobo mexicano regresa a Durango tras 50 años

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Cuatro lobos mexicanos regresan a Durango. FOTO: Cuartoscuro

El lobo mexicano (Canis lupus baileyi) está de regreso en la Sierra Madre Occidental, Durango. Después de medio siglo de ausencia en vida silvestre, cuatro ejemplares llegaron este fin de semana a la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes, marcando un momento histórico para la conservación de esta especie emblemática.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través del Programa Binacional México-Estados Unidos, contó con la aprobación unánime de la comunidad local, que abrió su territorio para el establecimiento de los lobos. Este respaldo permitirá que los ejemplares se adapten al entorno y que las actividades productivas de la zona convivan con la protección de la fauna silvestre.

¿Cómo vivirán los ejemplares de lobo mexicano en Durango

Tras la llegada de los lobos al recinto de preliberación, estos deberán vivir un periodo de aclimatación antes de vivir completamente en libertad. Durante este periodo se realizará un seguimiento cercano mediante radiotelemetría y trampas-cámara, para monitorear sus movimientos, comportamiento y uso del hábitat.

De acuerdo con las autoridades, la reintroducción del lobo mexicano representa un avance significativo en la conservación de especies en peligro de extinción y refleja la colaboración de comunidades, instituciones académicas y autoridades ambientales para recuperar uno de los íconos de la fauna norteamericana.

Finalmente, la institución destaco que este logro es resultado de la cooperación entre autoridades e instituciones de México y Estados Unidos. En México participan la DGVS, Profepa, Conanp, el gobierno de Durango, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

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