Descubren en Brasil un fósil de dinosaurio gigante de 20 metros, lo vinculan a especie en España

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Descubren fósil de dinosaurio en Brasil. Foto: Reuters

Científicos brasileños identificaron a una nueva especie de dinosaurio gigante considerada la más grandes descubierta en Brasil, la especie fue nombrada Disosaurus tocantinensis y la vinculan conotro animal encontrado en España.

El descubrimiento refuerza la hipótesis de que América del Sur, África y Europa estuvieron conectadas por rutas terrestres hace unos 120 millones de años.

Los análisis científicos indican que Dasosaurus tocantinensis es el pariente más cercano conocido de Garumbatitan morellensis, un dinosaurio descrito en España.

El hallazgo fue descrito recientemente en la revista científica Journal of Systematic Palaeontology.

Descubrimiento del dinosaurio gigante en Brasil

Los fósiles fueron descubiertos en 2021 durante obras de infraestructura cerca de Davinópolis, en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil.

La investigación fue dirigida por Elver Mayer, de la Universidade Federal do Vale do São Francisco.

Entre los restos encontrados destaca un fémur de aproximadamente 1.5 metros, lo que permitió a los investigadores estimar que el dinosaurio medía cerca de 20 metros de largo.

El paleontólogo Leonardo Kerber, de la Universidade Federal de Santa Maria, explicó que durante la excavación comenzaron a notar la magnitud del fósil.

“A medida que avanzaba la excavación a lo largo de los días, comenzamos a ver la evidencia de ese enorme hueso, que es el fémur”, dijo el paleontólogo.

El especialista señaló que el tamaño del hueso terminó por confirmar que se trataba de un dinosaurio de grandes dimensiones.

“Hoy sabemos que el Dasosaurus se encuentra entre los dinosaurios más grandes encontrados en Brasil”, puntualizó Leonardo Kerber.

Vínculo con dinosaurios de España

Según la Universidade Federal de Santa Maria, el linaje de estos animales tenía origen europeo y habría llegado a lo que hoy es Sudamérica hace cerca de 130 millones de años.

Los investigadores consideran que esta dispersión pudo ocurrir a través del norte de África, cuando el océano Atlántico aún no se había abierto por completo, lo que permitía el desplazamiento de especies entre continentes.

¿De dónde surge el nombre del nuevo dinosaurio?

El nombre Dasosaurus tocantinensis hace referencia a la región donde se encontraron los restos, particularmente al Río Tocantins, una importante vía fluvial cercana al yacimiento fósil.

El hallazgo aporta nueva evidencia sobre la evolución y migración de dinosaurios gigantes, así como sobre la antigua conexión geográfica entre continentes durante el período Cretácico temprano.

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