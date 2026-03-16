WhatsApp prepara los chats de invitados, permiten a una persona sin cuenta participar en una conversación

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¿Ya podrás chatear en WhatsApp sin tener cuenta? | Imagen: Pexels

WhatsApp lleva meses trabajando en los chats de invitados, los cuales ayudan a mantener conversaciones con usuarios que no cuentan con la app de mensajería instantánea, según el portal especializado WABetaInfo, el cual dio a conocer que estos chats tendrán un diseño temporal y protegerán la conversación con cifrado de extremo a extremo.

La compañía tecnológica ya inició las pruebas de los chats de invitados con un grupo limitado de usuarios de la aplicación para Web, iOS y Android, lo que permite tener una primera toma de contacto con esta novedad, según los especialistas.

¿Cómo funcionarán los chats de invitados en WhatsApp?

WABetaInfo explicó que, para que alguien de fuera de WhatsApp pueda participar en una conversación, un usuario debe compartir una invitación a esa otra persona.

El usuario externo tendrá la posibilidad de adoptar la forma de un enlace enviado a través de un SMS, aunque ese mismo enlace podrá copiar y enviarse en un correo electrónico, por ejemplo.

Al pinchar en él, el nuevo participante se encuentra con la opción de descargar la ‘app’ de WhatsApp o de seguir como invitado, lo que abre directamente la conversación, como explican en el portal especializado WABetainfo.

Cuando se abre, se genera un código de seguridad para el invitado, que pasa a estar protegido por la encriptación de extremo a extremo, al igual que el resto de usuarios del servicio.

Finalmente, se pregunta al invitado por el nombre con el que quiere aparecer en la conversación.

¿Qué se sabe de los chats de invitados en WhatsApp?

Las conversaciones con invitados están diseñadas para ser temporales, y por ello no solo expirarán al cabo de diez días de inactividad, sino que tienen restringidas las funciones, que quedan limitadas a la mensajería básica, según WABetaInfo.

El portal especializado apunta un potencial problema de seguridad, ya que la persona que abre el enlace de invitación no tiene por qué ser la misma a la que se le ha enviado.

Al no verificar la identidad de la persona, los chats de invitados también introducen la opción de bloquear a estas personas, de acuerdo con la fuente citada.

Asimismo, señala que solo pueden contactar con el usuario aquellas personas de fuera de WhatsApp a las que ha enviado un enlace de invitación, no los invitados de otros.

Meta lleva años trabajando en la interoperabilidad de la aplicación de mensajería, que permitirá a los usuarios de la Unión Europea (UE) usuarios de distintos servicios de mensajería comunicarse entre sí sin tener que tener una cuenta en cada aplicación.

Una forma más rápida y sencilla de hacerlo es mediante los chats de invitados, en los que Meta empezó a trabajar en verano de 2025, de acuerdo con la agencia Europa Press.

A diferencia de los chats de terceros que dependen de que un desarrollador externo cree una integración que conecte su servicio con los usuarios de la aplicación de Meta, los chats de invitados funcionarán dentro del ecosistema de WhatsApp.

Otros anuncios de WhatsApp

El 11 de marzo, WhatsApp anunció las cuentas para menores controladas por los padres o tutores requieren que los adultos responsables tengan acceso al celular que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

“Luego de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse”. WhatsApp

Además, con esta nueva opción, los padres de familia pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Cabe destacar que todas las conversaciones personales seguirán siendo privadas y estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas.

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