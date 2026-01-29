Time dedica su portada a Artemis II, la misión que devolverá a la humanidad a la Luna tras 54 años

GENERANDO AUDIO...

Artemis II e la NASA.

La revista Time dedicó su portada de este jueves 29 de enero a Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar a la humanidad de regreso a la Luna, por primera vez, en 54 años.

La portada tiene la imagen de los cuatro astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán hasta el satélite natural de la Tierra.

“Fue en 1968 cuando los astronautas se acercaron por primera vez a la Luna, y será a principios de este año, si todo sale según lo previsto, que una tripulación regresará”, destacó la publicación estadounidense.

La agencia de Estados Unidos anunció a principios de enero que la ventana de lanzamiento de Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril.

Artemis II no es una expedición sin precedentes a la Luna, pero sí la primera desde 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 regresó a la Tierra, el programa lunar Apolo fue cancelado.

El objetivo de Artemis II

Los cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión y regresarán a la Tierra, informó la NASA. Y agregó que el vuelo durará 10 días.

Su misión será confirmar que todos los sistemas de la nave espacial funcionan según lo previsto, con la tripulación a bordo, en el entorno real del espacio profundo.

“Artemis II llevará a la tripulación más lejos de la Tierra que cualquier ser humano jamás haya viajado”. Apolo

Time destacó que la nave Apolo 13 realizó una ruta similar, alcanzando 254 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna en su punto más remoto. Durante 56 años, esa misión mantuvo el récord de distancia, pero Artemis II lo batirá cuando la nave espacial viaje 7500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna.

“Desde esa distancia, la tripulación podrá tomar fotografías espectaculares de la Tierra y la Luna en un mismo encuadre”, dijo la revista.

Artemis II no sólo será la primera misión en llegar a la Luna en más de medio siglo, sino que también representará un cambio cultural.

“Koch será la primera mujer en ir a la Luna, Glover la primera persona de color, y Hansen, canadiense, el primer no estadounidense”, destacó.

La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.

La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.

