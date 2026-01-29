Panchito, el elefante marino viajero, aparece otra vez en playas de Nayarit

GENERANDO AUDIO...

Panchito ha recorrido varias partes de México. Foto: Profepa

El elefante marino conocido como “Panchito” volvió a sorprender usuarios, habitantes y turistas tras reaparecer en distintas playas de Nayarit, lo que llevó a autoridades ambientales y de seguridad a implementar un operativo especial para garantizar su bienestar y evitar que las personas se acerquen demasiado al ejemplar.

¿Dónde reapareció Panchito?

El primer avistamiento reciente ocurrió el pasado domingo 25 de enero, en las playas Santa Cruz de Miramar y Potrerillos, en el municipio de San Blas, Nayarit. Ahí, Panchito permaneció varias horas descansando sobre la arena antes de regresar al mar sin mostrar complicaciones visibles, lo que permitió que las autoridades se retiraran del sitio esa misma noche.

Sin embargo, el elefante marino volvió a salir a playa en las últimas horas, pero ahora en Los Ayala, municipio de Compostela, donde la presencia de curiosos aumentó considerablemente.

Ante ello, elementos de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección Civil, Seguridad Pública municipal, Secretaría de Marina y autoridades estatales y federales establecieron un cerco de seguridad para proteger al animal y permitirle descansar sin estrés.

¿Cuál es el estado de salud de Panchito, el elefante marino que viaja por las playas de México?

A través de redes sociales, la Profepa informó que Panchito se encuentra bien de salud, sin heridas visibles ni comportamientos que indiquen algún problema. De acuerdo con la dependencia, el elefante marino ha ingresado en reiteradas ocasiones al mar y regresado nuevamente a la playa para descansar, un comportamiento normal en la especie.

¿Quién es Panchito y a qué playas ha viajado?

Foto: Profepa

La organización Biólogos Marinos Org detalló en 2021 que desde 2020 mantiene comunicación con el doctor Fernando Elorriaga, especialista en pinnípedos, quien confirmó que Panchito es un individuo originario del hemisferio sur, una condición poco común en costas mexicanas. Su presencia ha sido documentada gracias a marcas físicas distintivas que han permitido identificarlo con certeza a lo largo de los años.

Durante seis años, panchito ha vacacionado en distintos destinos de México, de acuerdo con dicha organización, estas han sido sus paradas: