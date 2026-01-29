¡Cuidado con el phishing! Policía Cibernética alerta por estafa, engañan con mensajes falsos de Netflix

GENERANDO AUDIO...

La ciberdelincuencia busca fraudes con el uso de phishing. Foto: AFP|Getty

La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitió una alerta a la población por el incremento de correos electrónicos de phishing que simulan notificaciones de pagos pendientes en servicios de streaming.

De acuerdo con la dependencia, durante los patrullajes y monitoreos en la red, los policías cibernéticos detectaron que ciberdelincuentes envían correos electrónicos fraudulentos que aparentan ser avisos oficiales de plataformas de streaming, con la finalidad de engañar a las personas usuarias y obtener su información personal o financiera.

La Policía Cibernética detalló que los mensajes fraudulentos imitan logotipos y diseños de empresas legítimas e incluyen enlaces a páginas falsas, donde se solicita ingresar datos personales, bancarios o contraseñas.

Al proporcionar información personal, las víctimas entregan involuntariamente el control de sus cuentas a los estafadores, quienes pueden realizar cargos no autorizados, robar la cuenta o utilizar los datos para otros fraudes.

¿Cómo operan los correos falsos de streaming?

De acuerdo con la SSC, estos mensajes suelen advertir sobre supuestos pagos pendientes, cargos no reconocidos o la posible suspensión de la cuenta, con el objetivo de generar preocupación y presionar a la víctima para que actúe de inmediato.

Los estafadores falsifican el remitente, utilizan enlaces o URLs ligeramente modificadas o creadas por ellos mismos e incluso incluyen archivos adjuntos que redirigen a formularios falsos. En estos sitios, solicitan información bajo pretextos como fallos en la tarjeta, renovación automática o cancelación del servicio.

Además, estos correos suelen enviarse durante horarios nocturnos o fines de semana, cuando es menos probable que la víctima verifique la información de manera inmediata.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Ante esta situación, la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraude:

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos

Verificar el estado de la cuenta directamente desde la aplicación o sitio oficial del servicio de streaming

Desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión para actuar rápidamente

para actuar rápidamente No proporcionar datos personales, bancarios o contraseñas a través de enlaces recibidos por correo electrónico

bancarios o contraseñas a través de enlaces recibidos por correo electrónico Revisar cuidadosamente la URL del sitio web antes de ingresar información

web antes de ingresar información Activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados los sistemas de seguridad

Reportar correos sospechosos a la plataforma correspondiente y, de ser necesario, a las autoridades

¿Dónde reportar un ciberfraude?

La SSC exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no proporcionar información personal ni financiera a través de medios no verificados.

En caso de identificar un correo sospechoso o haber sido víctima de este tipo de fraude, se puede contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

