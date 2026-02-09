Papelera de WhatsApp: dónde está y cómo liberar almacenamiento de tu celular

GENERANDO AUDIO...

WhatsApp puede llenarse rápidamente de archivos, imágenes y videos que pueden saturar el dispositivo celular. Lo que pocos saben es que, con la función de la papelera de WhatsApp, se puede liberar espacio y administrar mejor el almacenamiento. A continuación, te explicamos dónde se encuentra y cómo usarla.

La papelera de WhatsApp es una de las funciones de la aplicación que permite identificar los archivos más pesados enviados y recibidos en las conversaciones, lo que facilita su eliminación y ayuda a optimizar el almacenamiento del celular.

¿Cómo localizar la papelera de WhatsApp y liberar espacio?

Una vez dentro de la aplicación, sigue estos pasos:

Pulsa los tres puntos en la parte superior derecha

Selecciona “Ajustes”

Localiza y selecciona “Almacenamiento y datos”

Pulsa “Administrar almacenamiento”

En esta sección aparecerá el almacenamiento ocupado por WhatsApp y otras aplicaciones, junto con una barra que muestra cuánto espacio está en uso y cuánto está disponible.

También encontrarás una sección llamada “Revisa y elimina elementos”, donde aparecen dos categorías importantes:

“Reenviados muchas veces” : permite identificar archivos que han sido compartidos repetidamente y que pueden formar parte de cadenas

: permite identificar archivos que han sido compartidos repetidamente y que pueden formar parte de cadenas “De más de 5 MB”: muestra los archivos más pesados, lo que facilita seleccionar el material que ocupa mayor espacio

Para eliminar el material no deseado, solo debes seleccionar el archivo, foto o video, pulsar el ícono del bote de basura y confirmar la acción.

¿Para qué sirve la papelera de WhatsApp?

Esta función permite a los usuarios identificar y administrar el espacio de almacenamiento del dispositivo móvil y de su cuenta. En algunos casos, los respaldos de WhatsApp pueden ocupar gran parte del espacio gratuito de la cuenta vinculada, como la de Google en caso de Android.

El acceso a esta herramienta facilita la eliminación de archivos grandes y contenido innecesario, especialmente para quienes participan en chats laborales o grupos con alto flujo de información.

Otras formas de liberar espacio en el celular

Una de las opciones más seguras para liberar espacio en Android es utilizar Files by Google, una aplicación que identifica archivos basura, documentos duplicados, descargas antiguas y contenido pesado. Esta herramienta permite eliminar archivos de forma selectiva y reduce el riesgo de borrar información importante.

Otra alternativa es archivar aplicaciones poco utilizadas. En Android, esta función reduce el peso de la aplicación, pero conserva su información y configuraciones. En iPhone, existe la opción “offload”, que elimina la app, pero mantiene los datos para reinstalarla posteriormente.

También se recomienda mover fotos, videos y documentos grandes a servicios de almacenamiento en la nube, lo que permite conservar una copia de seguridad sin saturar la memoria interna.

Además, borrar el caché de las aplicaciones es una práctica recomendada, ya que estos archivos temporales pueden acumularse y ocupar espacio sin ser indispensables.

¿Cómo liberar espacio en iPhone (iOS)?

Entra a “ Ajustes”

Toca “ General”

Selecciona “ Almacenamiento del iPhone”

Espera unos segundos mientras carga el análisis

Después, revisa:

Qué apps ocupan más espacio

Las recomendaciones del sistema

Toca una app para eliminarla o usar la opción “offload” sin perder datos

¿Cómo liberar espacio en Android?

Abre “ Ajustes”

Entra a “Almacenamiento”

Revisa el desglose de uso:

Apps

Imágenes

Videos

Archivos temporales

Toca cada categoría para eliminar el contenido innecesario y optimizar el almacenamiento del dispositivo

