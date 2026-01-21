Desfile planetario 2026: hasta seis cuerpos celestes serán visibles al mismo tiempo

GENERANDO AUDIO...

La alineación planetaria ocurrirá en febrero. Foto: Shutterstock

Una alineación planetaria ocurrirá el próximo 28 de febrero de 2026. Este fenómeno astronómico, también conocido como desfile planetario, podrá observarse desde México, donde será posible localizar hasta seis planetas en el mismo día.

Esta configuración poco común corresponde a una alineación aparente de los cuerpos celestes, la cual será visible desde la Tierra, de acuerdo con especialistas, aunque para ver algunos de los planetas necesitaremos de ayuda.

Planetas visibles tras la puesta de sol

Según National Geographic, el momento exacto para poder verlos será justo después de la puesta de sol, cuando a simple vista se podrá observar a Venus, Mercurio y Saturno en el cielo, muy cerca del horizonte.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el desfile planetario será una alineación aparente que desde el territorio mexicano se podrá ver de manera parcial.

Otros planetas presentes en la alineación

Además de los planetas visibles a simple vista, Neptuno también formará parte de la alineación aparente; sin embargo, para su correcta observación será necesario el uso de un telescopio.

En el cielo del sur, muy cerca de la Luna, se podrá ver a Júpiter, mientras que Urano se encontrará cerca del cúmulo estelar conocido como Las Pléyades. Para observar a este planeta, identificado como el “Gigante de hielo”, también se requerirán binoculares potentes o un telescopio.

National Geographic recomienda esperar a que el sol se haya ocultado por completo antes de utilizar telescopios u otros dispositivos de observación.

Herramientas para observar los planetas

Entre las páginas web y aplicaciones móviles que ayudan a localizar la posición de los planetas en el cielo nocturno se encuentran Stellarium, SkyTonight y Star Walk, plataformas que permiten conocer la ubicación de los cuerpos celestes y los mejores horarios para su observación.

