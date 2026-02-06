Astronautas de Artemis II podrán llevar su celular al espacio para compartir imágenes y videos

GENERANDO AUDIO...

Los astronautas de las misiones Crew-12 y Artemis II volarán al espacio con los smartphones más modernos, según anunció Jared Isaacman, administrador de la NASA, este miércoles 4 de febrero.

“Estamos brindando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo”. Jared Isaacman, administrador de la NASA

Asimismo, aseguró que se habilitará hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo acelerado para afrontar “procesos antiguos”, según compartió en X (antes Twitter).

“Esta urgencia operativa será muy útil para la NASA en nuestro esfuerzo por lograr la ciencia y la investigación de mayor valor en órbita y en la superficie lunar. Este es un pequeño paso en la dirección correcta”, remató.

¿Qué es la misión Artemis II?

Artemis II se basa en el éxito del Artemis I sin tripulación de 2022 y demostrará una amplia gama de capacidades necesarias en misiones al espacio profundo, de acuerdo con la NASA.

“El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión”. NASA

Aunque la NASA completó con éxito el ensayo general húmero de la misión este 3 de febrero, aplazó a marzo el lanzamiento del cohete SLS que rodeará la Luna, luego de que se detectó una fuga de hidrógeno líquido.

Con la vista puesta en marzo, los equipos revisarán a fondo los datos, mitigarán cada uno de los problemas detectados y realizarán nuevas pruebas antes de fijar oficialmente la fecha de lanzamiento.

La NASA subrayó que la seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad en esta misión de prueba alrededor de la Luna.

¿Qué es la misión Crew 12?

La Crew-12, que viajará a la EEI con cuatro tripulantes a bordo de la Crew Dragon de Space X, planea despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Florida este mes de febrero y pasará ocho meses realizando actividades científicas y operaciones de mantenimiento.

Por la agencia espacial estadounidense NASA participan Jessica Meir (comandante) y el piloto Jack Hathaway. Se suma la francesa Sophie Adenot, como especialista de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Adenot es la segunda mujer francesa en convertirse en astronauta después de Claudie Haigneré.

La comandante Meir, quien realiza su segundo viaje a la EEI, informó que tanto ella como Adenot participarán en un experimento que “analiza la meditación y la atención plena y cómo pueden beneficiar a los astronautas en misiones espaciales“.

En una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, Meir explicó que también ensayarán pilotajes manuales, simulando alunizajes, para evaluar las transiciones de gravedad a microgravedad “y cómo afecta la capacidad de los astronautas” para posarse en la Luna.

