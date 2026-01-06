GENERANDO AUDIO...

Perros robot bailan en el CES 2026. Foto: Getty|Shutterstock|Ilustrativa

Perros robot sorprendieron durante una presentación en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, en Las Vegas, al realizar una coreografía de K-Pop sobre el escenario. Los cuadrúpedos, propiedad de Hyundai, formaron parte de una demostración tecnológica para exhibir el alcance de la inteligencia artificial (IA) aplicada a sistemas físicos.

La presentación se llevó a cabo este lunes 5 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones Mandalay Bay, donde también se mostró la versión de producción del robot humanoide Atlas, desarrollado por Boston Dynamics. Ambas demostraciones representaron un nuevo avance en la llamada IA física.

Gracias al desarrollo tecnológico, el grupo de perros robot ejecutó una coreografía sincronizada, con acrobacias y movimientos complejos que dieron la impresión de mantener el ritmo de manera autónoma.

Perros robot muestran el poder de la IA

Hyundai Motor Group explicó que la coreografía fue posible gracias a la integración de sistemas avanzados, como el control autónomo de motores, la percepción del entorno y una comunicación coordinada entre los robots.

El objetivo de la demostración fue mostrar el equilibrio, la capacidad de respuesta a estímulos externos, la toma de decisiones, el trabajo conjunto y la adaptabilidad de los sistemas robóticos.

Presentan a Atlas en el CES 2026; otro paso hacia la IA física

Durante la presentación, Boston Dynamics informó que su objetivo es construir una fábrica capaz de producir 30 mil unidades del robot Atlas al año para 2028.

Aunque hasta el momento la compañía, propiedad de Hyundai, no ha revelado el costo de las unidades, señaló en un comunicado que busca implementar estos robots en todos sus sitios de fabricación como parte de su estrategia de impulso a la IA física.

Los robots Atlas comenzarán realizando tareas de secuenciación de piezas a partir de 2028, y sus aplicaciones se ampliarán de forma gradual conforme se validen los beneficios en seguridad y calidad.

Para 2030, Hyundai prevé que los robots pasen al ensamblaje de componentes, con un plan a largo plazo para asumir labores que implican cargas pesadas, movimientos repetitivos y operaciones complejas en las plantas de producción.

La compañía destacó que los robots están diseñados para reducir la carga física de los trabajadores al asumir tareas repetitivas y de mayor riesgo, lo que sentaría las bases para un uso comercial más amplio en entornos industriales.

Hyundai espera que los robots humanoides se conviertan en el segmento más grande del mercado de inteligencia artificial física, que incluye sistemas de IA integrados en hardware capaces de recopilar datos del mundo real y tomar decisiones autónomas, con aplicaciones en robótica, fábricas inteligentes y conducción autónoma.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.