La IA resuelve investigación de un siglo en Perú, en tan solo 6 meses

GENERANDO AUDIO...

La IA resuelve una investigación de un siglo en Perú. Foto: Getty

La inteligencia artificial (IA) resolvió una investigación de un siglo en Perú, en un asombroso tiempo de solo seis meses, así lo dio a conocer un comunicado de la Universidad de Yamagata.

El descubrimiento fue de 303 nuevos geoglifos figurativos en la Pampa de Nazca, lo cual se logró con un estudio en conjunto entre el Instituto Universitario de Yamagata de Nasca e IBM Research.

El hallazgo, aceptado para su publicación en las prestigiosas Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), casi duplicó el número de geoglifos figurativos conocidos y abrió una nueva ventana para comprender el propósito de estas enigmáticas figuras creadas hace más de 2 mil años.

Nazca, el misterio que comenzó a investigarse en 1920

Las Líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extienden sobre una vasta área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados en el sur de Perú.

Desde su descubrimiento en la década de 1920, han fascinado a arqueólogos y visitantes por igual debido a sus gigantescas figuras de animales, plantas, formas geométricas y símbolos humanos, visibles en su totalidad solo desde el aire.

Se han identificado 430 geoglifos figurativos utilizando tecnologías de detección remota como satélites, aviones y drones. Sin embargo, el tamaño del terreno y la enorme cantidad de imágenes aéreas hacían que la exploración manual fuera lenta y costosa.

La IA como aliada de la arqueología

Para acelerar el proceso, los investigadores recurrieron a las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial de IBM. El reto principal era la escasez de datos de entrenamiento, un obstáculo común en aplicaciones arqueológicas. Para superarlo, IBM Research desarrolló un modelo de IA capaz de funcionar eficazmente con muy pocas muestras, sin perder precisión.

El sistema analizó grandes volúmenes de imágenes geoespaciales aéreas y señaló zonas con alta probabilidad de contener geoglifos. En promedio, los arqueólogos solo necesitaban revisar 36 sugerencias generadas por la IA para encontrar un candidato real, lo que representó un cambio radical frente a los métodos tradicionales.

Gracias a esta colaboración, se identificaron mil 309 candidatos probables. Las encuestas de campo realizadas en apenas una cuarta parte de ellos permitieron documentar 303 nuevos geoglifos figurativos, logrando una tasa de descubrimiento 16 veces mayor que la obtenida sin el apoyo de la inteligencia artificial.

Dos tipos de geoglifos, dos funciones distintas

El análisis del nuevo conjunto de datos permitió a los investigadores diferenciar con mayor claridad dos tipos principales de geoglifos figurativos, los de tipo línea y los de tipo relieve.

Los geoglifos de tipo línea, generalmente de gran tamaño, representan sobre todo animales salvajes. Están distribuidos a lo largo de extensas redes de líneas y trapecios, lo que sugiere que fueron creados con fines ceremoniales comunitarios, posiblemente vinculados a rituales colectivos.

En contraste, los geoglifos de tipo relieve, muchos de los cuales fueron descubiertos gracias a la IA, muestran principalmente figuras humanas, animales domesticados y cabezas decapitadas. Estos se encuentran cerca de senderos sinuosos que atraviesan la Pampa de Nazca, a una distancia pensada para ser observada mientras se camina.

Según los investigadores, habrían funcionado como “partacas”, es decir, señales visuales para compartir información sobre actividades humanas importantes.

Una nueva forma de comunicar sin escritura

Las civilizaciones andinas, incluida la nazca, no contaban con un sistema de escritura formal. En su lugar, transmitían información clave a través de imágenes plasmadas en cerámica, textiles, muros y, como ahora se entiende mejor, en los propios geoglifos.

Si bien, la inteligencia artificial resolvió una investigación de un siglo en Perú, los investigadores creen que podría haber más de mil geoglifos de tipo relieve distribuidos a lo largo de más de 100 senderos, formando un complejo sistema visual que contendría información socialmente relevante para la época. Descifrar ese “lenguaje” visual es uno de los grandes retos que vienen ahora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento