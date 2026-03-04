Probamos el HONOR Magic 8 Pro en Barcelona: así son las fotos que puede tomar este celular

GENERANDO AUDIO...

Así es el HONOR Magic 8 Pro; ve las fotos que puede tomar | Foto: Alfredo Narváez

El HONOR Magic 8 Pro es el nuevo celular de gama premium de la empresa china de tecnología y Unotv.com pudo probar este dispositivo en Barcelona, España, sede del MWC 2026 en donde también se presentó el Robot Phone, un smartphone que cuenta con una cámara robótica que estabiliza y sigue al usuario en un ángulo de 360 grados.

Gracias a sus nuevas funciones de cámara el más reciente celular de la serie Magic puede tomar fotos y videos claros aún en condiciones oscuras; asimismo, cuenta con herramientas de estabilización y edición con inteligencia artificial (IA).

Así son las fotos tomadas por el HONOR GT 8 Pro

Una de las capacidades destacadas de cámara en el HONOR GT 8 Pro es que tiene la capacidad de tomar fotos y videos claros en la oscuridad gracias a la inteligencia artificial.

Imagen: Alfredo Narváez

Sin embargo, el HONOR Magic 8 Pro también destaca por su estabilizador, así como por una cámara que tiene un Zoom de hasta 100x con claridad de imagen.

Cabe destacar que, en cuanto a fotos, este celular también puede eliminar reflejos en las fotos, quitar transeúntes y agregar elementos en una imagen.

Videos capturados por el HONOR Magic 8 Pro

Aunque el HONOR Magic 8 Pro ya está disponible en otros países, aún no está disponible en el mercado mexicano y no se ha confirmado su llegada para los usuarios de México.

Sin embargo, este celular cuenta con ciertas características particulares que lo vuelven atractivo para los usuarios:

Un panel de cámara más grande con un sensor incluso más grande

Un botón lateral con funciones personalizables

Sugerencias en pantalla con IA

Edición de fotos con agente de IA

En cuanto al uso de este dispositivo, no es más grande que otros ejemplares de la gama premium y, aunque su panel de cámaras puede hacerlo más pesado, tampoco es exageradamente pesado.

Uno de los puntos en contra de su diseño es que los materiales de su parte trasera pueden ser fáciles de ensuciarse, a pesar de tener resistencia al polvo y agua.

HONOR anuncia el Robot Phone en Barcelona

HONOR tuvo un panel especial en el Palau de Congressos de Barcelona este domingo 1 de marzo, en donde dio a conocer su Robot Phone.

Este dispositivo fue presentado como “una nueva especie de smartphone” en el MWC 2026, ya que cuenta con un panel de cámara replegable que, cuando está activo, luce en la parte superior del celular como si se tratara de un mini-robot.

Imagen: Alfredo Narváez

¿Y para qué sirve? Esta cámara robótica cuenta con cuatro grados de libertad de movimiento para hacer fotos y videos de 360 grados, lo que permite un resultado más dinámico para creadores de contenido y usuarios en general.

Cabe destacar que el robot también cuenta con una cámara de 200MP, permitiendo también que los videos no se muevan, como si se tratara de un estabilizador para celular sin una herramienta o dispositivo adicional.

Imagen: Alfredo Narváez

El Robot Phone también tiene una herramienta de seguimiento para captar el movimiento exacto del usuario y se mueve con él para tomar la foto o el video.

Asimismo,funciona como un asistente de inteligencia artificial físico, pues puede hablar con el usuario al respecto de las fotos y videos que toma. Por ejemplo, da consejos de vestimenta e imagen.

Imagen: Alfredo Narváez

Finalmente, la cámara robótica tiene la capacidad de bailar cuando reproduce una canción y acompaña a los creadores de contenido cuando hacen videos de baile.

HONOR anunció que esté dispositivo estará disponible pronto para la venta en ciertos mercados; sin embargo, no confirmó la fecha exacta de lanzamiento o si llegará al mercado mexicano y latinoamericano en el transcurso de 2026.

El anuncio de 2026 fue una confirmación de su compromiso establecido en el “Alpha Plan” de 2025 y como una primera demostración de las posibilidades que ofrece el Robot Phone.

El evento del MWC 2026 fue un vistazo exclusivo a este celular, que es el primero en su tipo; además, la marca china reconoció el potencial futuro de su dispositivo, pues puede convertirse en un compañero de oficina o de viaje.